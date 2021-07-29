Месяц до празднования: Киселевск готовится ко Дню шахтера

В 2021 году Киселевск не только станет столицей областного Дня шахтера, но и отметит свой 85-й день рождения. В рамках подготовки к праздникам в городе построено и модернизировано более 100 социальных объектов.

«В юбилейном году столицей главного кузбасского праздника стал один из лидеров угледобычи региона. Важно, чтобы преобразования к Дню шахтера заметили все жители и гости Киселевска. Всего на подготовку города к праздникам из бюджетов всех уровней направлено около миллиарда рублей. Средства идут на строительство и ремонт домов, школ, детсадов и других важных для комфорта жителей объектов, создание новых мест для прогулок и отдыха», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

















По губернаторской программе «Моя новая школа» в городе капитально отремонтировали лицей № 1 и школу № 31, в которой учатся более тысячи ребят.

В районе Красного Камня завершается строительство нового детского сада на 190 мест «Парк детского периода». Дошкольное учреждение рассчитано на 8 групп. Посещать его смогут дети от полутора лет. В учреждении будут созданы условия для пребывания малышей с особенностями здоровья. Новый детский сад позволит значительно сократить очередность среди жителей Красного Камня, где в последнее время отмечается большой приток молодых семей с детьми. Причем переезжают в самый экологически благополучный район города не только киселевчане, но и жители Алтайского края.

С подработанных территорий в 2021 году планируется переселить 376 семей, 99 уже улучшили жилищные условия.

В культурно-досуговом центре Киселевска в рамках нацпроекта «Культура» открылся виртуальный концертный зал на 150 зрителей. На его оснащение из федерального бюджета выделен грант в размере 1 млн рублей.

На территориях 5 школ в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» появились современные спортивные комплексы. По региональному проекту «100 детских площадок» установили 3 объекта.

Особое внимание уделили ремонту городских автодорог. В 2021 году в городе привели в порядок в 4 раза больше дорог, чем в прошлом. Реконструировали центральные автомагистрали, которые соединяют все районы города: дороги по улицам Гурьевская, Транспортная, Шоссейная, пер. Транспортный. Общая протяженность замененного асфальтобетонного полотна составила более 10 км. Полностью завершен ямочный ремонт городских дорог общей протяженностью 4,7 км. Кроме того, за счет договоров о социально-экономическом партнерстве с предприятиями удалось привлечь более 45 млн рублей внебюджетных средств и дополнительно капитально отремонтировать улицы в районе Подземгаза, поселке Ускат и центре города. В порядок привели и дороги частного сектора, 512 улиц отсыпаны, выполнена их грейдеровка.

В рамках энергосервисного контракта в городе заменили все лампы уличного освещения. Установлено 4355 энергосберегающих светодиодных светильников. Поменяли 27 опор уличного освещения на улице Титова.

Большие изменения коснулись общественных пространств. Так, в городском саду выполнены работы по благоустройству: проведена санитарная обрезка деревьев, вырубка поросли, старых и больных деревьев. В результате благоустройства здесь появились новые площадки для занятий спортом, активного отдыха, организованы велосипедные и пешеходные дорожки.

Преобразилась площадь Победы и прилегающий к ней сквер. Еще в прошлом году в рамках социально-экономического партнерства с угольщиками выполнили реконструкцию самой площади и монумента «Мужеству посвящается». Установили гранитные плиты с именами 5 135 киселевчан, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. В этом году приступили к реконструкции сквера. Проведена перепланировка всего пространства, заменена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, организованы новые площадки для занятий спортом, детские игровые зоны.

В рамках празднования Дня шахтера также запланированы масштабные работы по реконструкции на площади Торжеств на Красном Камне. За несколько месяцев строители провели перепланировку, в ближайшее время будут обустроены новые игровые зоны, спортивные площадки, места для занятий йогой.

Реконструкция коснется и стелы со стороны северного въезда в город. Прежнюю конструкцию, которая прослужила несколько десятков лет, демонтируют, на ее месте установят новую, современную. Также благоустроят прилегающую территорию.

В 2021 году идет ремонт фасадов 58 многоквартирных домов, на 51-ом доме по региональной программе капитального ремонта ремонтируют кровли, в 7 домах идет замена лифтов, будет установлено 14 современных подъемников.

В честь областного Дня шахтера в Киселевске в районе Красный Камень построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом, тренажерным залом, залами для аэробики и восточных единоборств. Объект будет специально оборудован для посещения маломобильными гражданами. На строительство нового ФОКа площадью 4,1 тыс. кв. м направлено свыше 400 млн рублей. Сдача запланирована на весну 2022 года.

Кроме того, в городе капитально ремонтируют киноконцертный зал «Россия». Полностью преобразится зрительный зал, установят новое современное оборудование, позволяющее транслировать фильмы в высоком качестве. Оборудуют новые комфортные гримерные комнаты для артистов, что позволит на базе киноконцертного зала принимать театральные труппы с современными постановками.

Также идет реконструкция детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек». Здесь капитально ремонтируют все 4 спальных корпуса и столовую. Проводят замену и утепление полов, фасадов и крыш. Планируют заменить угольные котлы в корпусах на электрические, чтобы избежать выбросов сажи и дыма в зоне отдыха. После ремонта у лагеря появится возможность принимать детей круглогодично.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.