Ленинск-Кузнецкий: за 1000 дней 377 семей переселены из аварийных и ветхих домов

Во время подготовки к юбилею Кузбасса в Ленинске-Кузнецком особое внимание уделили благоустройству. В первую очередь убрали аварийные заброшенные здания.

«За тысячу дней подготовки к 300-летию Кузбасса в Ленинске-Кузнецком снесли 40 бараков и ветхих строений. 377 семей переехали в комфортное благоустроенное жилье в новых перспективных микрорайонах, где для удобной жизни есть все необходимое: детсады, школы, магазины, поликлиники, дороги, учреждения культуры. Сейчас в квартале “Профсоюзный” строят 9-этажный дом. Еще 81 семья – дети-сироты, участники боевых действий, инвалиды, до конца года получат квартиры. В ближайшее время строители начнут возводить еще один социальный дом. После 300-летия Кузбасса мы не останавливаем программу преобразований, напротив, работа будет идти еще энергичнее», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

























ЖКХ

С учетом необходимости дополнительных резервов для перспективной застройки будущего микрорайона № 14 в Ленинске-Кузнецком начали реконструкцию котельной «Центральная». Один из самых масштабных коммунальных проектов 2021 года предусматривает установку современных котлов повышенной производительности. Увеличение мощностей позволит бесперебойно обеспечивать теплом и горячей водой жителей Центрального района и при этом закрыть маломощные котельные № 1 и № 14. За последние 3 года в городе уже закрыли нерентабельную котельную № 13, на нескольких «фабриках тепла» проведена реконструкция систем газоочистки, что благоприятно отразилось на экологии. Кроме того, заменено и отремонтировано 88 км инженерных сетей. Построен водовод длиной 3 км, это значительно улучшило качество питьевой воды.

3 тыс. светильников городского уличного освещения переведены на энергосберегающие лампы.

Дороги и транспорт

За время подготовки к 300-летию в городе отремонтировано 15 км дорог. Так, привели в порядок проспект Ленина, ул. Зварыгина и поселок Дачный, транзитную дорогу по ул. Суворова. Установлено 35 новых остановочных павильонов. Отремонтировано более 8 тыс. кв. м тротуаров.

Благодаря губернаторской программе автопарк Ленинска-Кузнецкого, включая пригородные и междугородные маршруты, обновился более чем на 50 %: получено 47 новых автобусов.

Благоустройство

За 1000 дней в разных районах города, в том числе в частном секторе, установлено 36 детских игровых комплексов. В 2021 году реконструирована детская площадка в Пионерском парке.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировано 4 общественных пространства и 69 дворов. Обновлен сквер Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой, создан сквер «Боевая Слава Сибири» с образцами военной техники, где в 2021 году установлен новый экспонат – истребитель-бомбардировщик СУ-17. Завершается реконструкция сквера Трудовой доблести и воинской славы. Идет ремонт еще 15 дворов и бульвара Клюева.

Образование

По губернаторской программе «Моя новая школа» в 2020 году капитально отремонтирована школа № 8. В 2021 году свои двери после ремонта распахнула гимназия № 18. На базе образовательных организаций открыто 3 кабинета робототехники. Новое направление стало настолько популярным, что дополнительные занятия в этом году впервые организованы в летнее время для старшеклассников. Обновлено 6 спортплощадок на территориях школ. В детских садах № 39 и № 53 отремонтированы спортивная и игровая площадки.

Здравоохранение

Станции скорой медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого за 3 года получили 6 новых автомобилей СМП. На базе Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров в 2019 году открыт центр амбулаторной онкологической помощи. С 2021 года в городе работают новый маммограф, передвижной флюорограф, современный ультразвуковой сканер. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в город поступил компьютерный томограф нового поколения стоимостью 31 млн рублей.

Пополняется кадровый состав учреждений здравоохранения, в этом году в больницы и поликлиники города пришел работать 21 молодой врач. Эти специалисты получили единовременные выплаты в размере полумиллиона рублей. Решение в 5 раз увеличить выплату сотрудникам дефицитных специальностей принято администрацией Ленинска-Кузнецкого в 2020 году.

Культура

Одним из первых проектов 1000-дневной подготовки к 300-летию Кузбасса стало открытие кинозала в одном из старейших домов культуры города – ДК им. В.И. Ленина. В 2020 году во Дворец культуры и искусства приобретен сценический модульный экран.

В 2021 году в рамках губернаторского проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» совместно с жителями завершается благоустройство школы искусств № 18. Территорию планируется использовать для проведения общественных мероприятий.

Спорт

Для юных спортсменов в 2019 году было открыто 2 спортивных зала: бокса и смешанных единоборств (ММА). В 2020 году в рамках программы «100 детских площадок» на площади им. В.П. Мазикина установлен скейт-парк. Капитально отремонтировано две хоккейные коробки, одна из которых – по проекту «Твой Кузбасс – твоя инициатива». На главном стадионе «Шахтер» обновили беговые дорожки, спортивное оборудование для футбольного поля.

За 3 года в спортивные учреждения Ленинска-Кузнецкого приобретено 3 автобуса для доставки юных спортсменов на сборы и соревнования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.