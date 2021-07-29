29 июля завершается прием документов на очное обучение в высшие учебные заведения. В 2021 году 6 вузов региона набирают абитуриентов по 44 направлениям профессиональной подготовки. В настоящее время подано более 16 тысяч заявлений. При поддержке губернатора Сергея Цивилева было увеличено количество бюджетных мест на медицинские специальности.

«Сфере здравоохранения в Кузбассе уделяется повышенное внимание, мы строим и ремонтируем поликлиники и больницы, оснащаем их самым современным оборудованием. Для решения кадрового вопроса уже не первый год увеличиваем количество бюджетных мест в профильных учебных заведениях. Так, в прошлом году в Кемеровском государственном медуниверситете набор был увеличен на 137 человек, в 2021 году в вуз примут еще на 104 будущих медика больше – набирают 654 человека. По направлению “лечебное дело” набор увеличился на 62 человека и составляет 312 мест, на 32 места – до 222 – увеличился прием педиатров. Всех выпускников будем ждать в медучреждениях Кузбасса, там им обеспечат достойные условия работы. Для медиков действуют программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”, также предусмотрена областная выплата до 1 миллиона рублей медработникам дефицитных специальностей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На сегодняшний день количество поданных заявлений на бюджет, включая целевой прием и места в рамках особой квоты – 5201. На контракт 2021 году выделено 335 мест, подано 4076 заявлений. По программам ординатуры в 2021 году доступно 137 бюджетных и 165 платных мест.

Самые популярные среди абитуриентов медицинские специальности – «стоматология», «педиатрия», «фармация» и «сестринское дело». Конкурс на них составляет от 20 до 50 заявлений на место.

По информации министерства науки и высшего образования Кузбасса, всего в 2021 году абитуриентам было предложено 7 423 учебных места в высших учебных заведениях, 4 635 из них – бюджетные (62,5 % от общего числа мест в вузах). Наиболее востребованные специальности: сфера IT-технологий, экономика, юриспруденция, медицина.

Особенностью приемной кампании 2021 года стала возможность подать документы с помощью электронных сервисов. Абитуриенты могли воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», а также подать документы через личный кабинет абитуриента на сайте вуза.

Нововведением завершенной приемной кампании стал и новый сервис-помощник, разработанный в помощь абитуриентам и их родителям – «Абитуриент 42». С его помощью можно было узнать последние новости приемной кампании. Электронную площадку планируется развивать и сделать удобным сервисом для подачи документов и получения исчерпывающей информации для поступления к следующему году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.