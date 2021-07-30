6 многоквартирных домов сдадут в Юрге в юбилейном для Кузбасса году

В городе идет застройка квартала европейского типа «Альпийский парк», там сдадут три 5-этажных дома. Еще один дом строители возведут в 4-ом микрорайоне. Две «социальные» четырехэтажки строят на месте снесенных домов на ул. Ленинградская. В 2021 году возведут 25 тыс. кв. м жилья.

«С 2018 по 2020 год в Юрге сдано 80 тыс. кв. м жилья, из аварийных домов переселено 188 семей. В этом году еще 234 семьи станут новоселами, 149 из них – участники различных социальных программ, они получат квартиры бесплатно. Еще по четырем домам уже подготовлена проектная документация на следующий год. Кроме этого, готовится градостроительная документация для застройки снесенного квартала “Л-М” и площадки 6-го микрорайона. Улучшение качества жизни кузбассовцев – одно из приоритетных направлений преображения региона к 300-летию, мы эту программу продолжаем», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

















Благоустройство

За время подготовки к 300-летию Кузбасса в Юрге в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 10 дворов, идет ремонт еще 5-ти. На улицах города установлено 65 парковых диванов, 150 урн, 350 контейнеров для ТКО. Смонтировано 59 игровых комплексов и скейт-площадка. В текущем году планируется сделать еще 13 детских площадок.

В 2020 году благоустроили аллею Победы. Сегодня это комфортная прогулочная зона протяженностью около полукилометра, вымощенная тротуарной плиткой, с парковыми диванами.

В этом году обновят два городских пространства. На территории перед знаковым для Юрги Дворцом культуры «Победа», построенным в 1950-е годы, обустроили зону отдыха и парковку. В сквере кавалера ордена Славы трех степеней Георгия Басырова на площади более 10 тыс. кв. м уложат плитку, установят входные арки, уличные фонари, парковые диваны, оборудуют места для настольных игр, мини-сцену.

В 2020 году благоустроили территорию Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941–1945 годах. В 2021 году на площади у мемориала установили образцы военной техники на постаменты, сейчас это музей под открытым небом. Завершается реставрация монумента «Героям гражданской войны».

Дороги, освещение, транспорт

За 2 последних года в Юрге отремонтировано более 26 км дорожного полотна на 18 улицах, заменено около 120 тыс. кв. м покрытия и 22 км бордюрного камня. Сделан ремонт тротуаров с въездами во дворы по проспекту Победы, улицам Волгоградская и Максименко.

В 2020 году установили 6 светофоров возле детских учреждений. Заменено 40 остановочных павильонов.

За 1000 дней в Юрге полностью модернизировано уличное освещение. Построено 5,5 км новых сетей, установлено 228 новых светодиодных светильников, еще около 2000 ламп заменили на современные энергосберегающие. Обеспечено качественное уличное освещение во всех районах города, в том числе и в частном секторе. Экономия электроэнергии на освещение улиц составит 46 %.

С 2018 года по губернаторской программе обновления общественного транспорта в город поступило 42 новых автобуса для работы на городских и междугородных маршрутах.

ЖКХ

В 2020 году, в привокзальной части города завершено строительство дополнительного водовода. Новая сеть обеспечила стабильное водоснабжение 2500 жителей, объектов социальной сферы, бесперебойную подпитку холодной водой котельных.

При аварии на сетях появится возможность перейти с одного водовода на другой. В 2021 году работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжаются.

Образование

В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» на территории Юргинского военного гарнизона до конца 2021 года завершат строительство школы на 550 мест и детского сада на 220 мест.

По губернаторской программе «Моя новая школа» идет капитальный ремонт школы № 14. Кроме того, в 2020 году проведен капитальный ремонт четырех пищеблоков с обеденными залами в школах № 6, гимназии, начальных школах-детских садах № 5 и № 33 с установкой нового технологического оборудования. В результате получились мини-центры питания для почти двух тысяч детей. Идет капремонт столовой и пищеблока школы № 15.

В школах № 2, № 3, № 10 полностью модернизированы медицинские блоки: сделан ремонт, приобретена новая мебель и заменено оборудование.

В 2020 году в 36 образовательных учреждениях города установлены пластиковые окна. Таким образом, на современные стеклопакеты заменены все окна в детских садах и школах Юрги.

За 3 года в рамках нацпроекта «Образование» 9 школ получили комплекты оборудования стоимостью более 2,2 млн рублей каждый. В них входят 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком, 38 ноутбуков, многофункциональное устройство. В 2020 году создано дополнительно 580 бесплатных мест для обучения детей по направлениям: «Экология», «Человек и его здоровье», «Общее развитие инженерного мышления», «Патриотическое воспитание», «Информатика, создание приложений, сайтов». В 2021 году для учреждений дополнительного образования закуплено оборудование и средства обучения почти на 900 тыс. рублей. С сентября еще 210 ребят смогут обучаться по направлениям: «Единоборство: дзюдо, самбо», «Горный туризм», «Робототехника».

На базе Детско-юношеского центра отремонтировано помещение и открыт автогородок. У юных юргинцев появилась возможность в игровой форме изучать правила безопасного поведения на дорогах.

В 2020 году на территории начальной школы-детского сада № 33 построен спортивный мини-стадион для детей с ограниченными возможностями здоровья. Капитально отремонтированы 4 спортивных зала в школах. В рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» завершены работы по благоустройству спортивных площадок на территориях трех школ. Юргинский городской проект «Благоустройство школьного стадиона начальной школы № 5» вошел в губернаторскую программу «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Работы по обустройству площадки с современным спортивным оборудованием завершены. В 2021 году для реализации проекта жители выбрали благоустройство школьного стадиона гимназии.

Здравоохранение

В Юргинской городской больнице установлен программно-аппаратный комплекс «Система управления электронной очередью». В различные отделения клиники за последние 3 года поступило новое оборудование: лазерный хирургический аппарат, необходимый для лечения варикозного расширения сосудов; видеоэндоскопические системы; гематологический анализатор; два дерматоскопа; 4 новых автоматических анализаторов крови для клинической лаборатории; 2 прибора суточного мониторирования ЭКГ.

Автопарк больницы пополнил автомобиль УАЗ Патриот.

В конце 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждение поступили передвижной маммограф и новый цифровой флюорограф. В ближайшее время в эксплуатацию будет введен новый стационарный цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ».

В детские поликлиники поступил новый ультразвуковой диагностический аппарат, офтальмоскоп, автоматический рефрактометр и прибор для исследования поля зрения.

Культура

В 2021 году капитально отремонтирована Центральная городская библиотека. До конца октября планируется завершить капремонт объекта культурного наследия регионального значения Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941–1945 гг. В рамках нацпроекта «Культура» приводят в порядок Детскую музыкальную школу № 18, объект планируют сдать к концу юбилейного года.

Спорт

В 2019 году заработал всесезонный многофункциональный спортивный центр «Снежинка». Зимой это ледовая арена, где дети и взрослые занимаются хоккеем, катаются на коньках, летом – площадка для игры в футбол, волейбол и другие виды спорта.

В 2020 году открыта новая спортивная площадка (ул. Московская, 38). Установлены уличные тренажеры, оборудован подход. Привели в порядок хоккейную коробку.

Продолжается реновация парка «Кировский». В 2020 году здесь установлены детская игровая и скейт-площадки, веревочный парк. Заасфальтирована парковочная площадка, установлено ограждение со стороны ул. Кирова.

В 2021 году в Юрге появится еще один объект для занятий спортом – многофункциональная площадка на придомовой территории нескольких многоквартирных домов на пр. Победы. Заниматься здесь смогут более 1000 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.