Первая в этом году модельная библиотека открылась в Кузбассе по нацпроекту «Культура»

В Калтане по нацпроекту «Культура» после модернизации открылся детский информационно-развивающий центр «Открытая библиотека». Он стал десятой в регионе и первой в юбилейном году модельной библиотекой в Кузбассе.



«С 2018 года по нацпроекту “Культура” в Кузбассе уже создано 10 модельных библиотек. Это учреждения культуры нового типа – не просто книгохранилища, а центры познавательного досуга. Ребятам здесь созданы все условия для развития и самореализации. В первую очередь переформатируем библиотеки в селах и малых городах, чтобы жители, и особенно молодежь, имели доступ к новым технологиям», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









Финансирование проекта составило около 10 млн рублей, в том числе 5 млн рублей из федерального бюджета направили на приобретение 7 476 экземпляров книг, современной мебели, интерактивных экранов, развивающих компьютерных и настольных игр. На 4,5 млн рублей из муниципального бюджета отремонтировали здание и благоустроили прилегающую территорию.



В рамках нацпроекта приобрели книги для проведения занятий по профориентации, для занятий в клубах по интересам – по различным техникам декоративно-прикладного искусства и рукоделию. Также закуплена литература для родителей и педагогов по детской и подростковой психологии и развитию. Самым маленьким посетителям предложат книжки-игрушки, книжки-раскладушки, музыкальные и говорящие книги. Электронный каталог библиотеки пополнился коллекциями сказок, развивающими материалами и заданиями по основам безопасности жизни. Также закуплены развивающие издания на различных материальных носителях.



Особенность новой библиотеки – это открытое, мобильное пространство. Почти вся мебель передвижная и складная, поэтому читальный зал легко трансформируется в конференц-зал, выставочный зал, игротеку, компьютерный класс, подоконники и стеллажи легко превращаются в уютные лавочки и локации. Здание оборудовали в соответствии с требованиями доступной среды – вся информация в помещениях дублируется тактильными пентаграммами и указателями.



До конца года в рамках нацпроекта «Культура» в Кузбассе откроются еще 3 модельные библиотеки – в жилом районе Кедровка в Кемерове, Беловском районе и Топкинском муниципальном округе.



Напомним, с 2018 года в рамках реализации нацпроекта «Культура» на территории региона открыты модельные библиотеки в Прокопьевске, Междуреченске, Полысаеве, Ижморском, Прокопьевском, Яйском, Чебулинском, Гурьевском округах, Таштагольском районе. На их модернизацию было выделено 40 млн рублей из федерального и 3 млн рублей из регионального бюджетов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.