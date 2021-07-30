141 объект благоустроят в Кузбассе в юбилейном году по инициативе жителей

В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в год 300-летия региона приведут в порядок 141 объект – памятники, дороги, места для прогулок и занятий спортом.

«Конкурс инициативного бюджетирования существует уже третий год, за это время кузбассовцы показали неравнодушное отношение к своей малой родине, активно включаются в благоустройство. Самыми популярными направлениями стали установка или ремонт спортивных и игровых площадок, парков и скверов, а также благоустройство мемориальных комплексов землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ремонт в учреждениях культуры и образования, обустройство дорог и тротуаров. В юбилейном году планировали привести в порядок 126 территорий, но благодаря экономии средств их количество смогли увеличить до 141. Таким образом, тысячи людей смогут воплотить свои проекты в жизнь», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

















В областном центре по губернаторской программе около школы № 95 в микрорайоне ФПК открыли спортивную площадку. Здесь установили тренажеры для силовой нагрузки, занятий гимнастикой, в том числе скамью для пресса, брусья, рукоход, турники, шведские стенки, два баскетбольных щита разной высоты. Работы продолжаются еще на четырех площадках – около школ № 74, 91, гимназии № 1 и Центра по работе с населением «Северный».

В Тисульском муниципальном округе по инициативе жителей реализуется 12 проектов благоустройства: 4 детские площадки, 3 парка для отдыха жителей, а также памятники и места захоронений.

В Березовском в районе пр. Шахтеров, 21 благодаря губернаторской программе обустроена пешеходная зона, установлено освещение, парковые диваны, элементы скейт-площадки, высажены деревья и кустарники, планируется разместить спортивные тренажеры.

В Прокопьевске благоустроили спортивную площадку школы № 44, территорию Детской музыкальной школы № 57, в которой обучаются более 300 ребят, а также отремонтировали кровлю дворца спорта «Дельфин».

В Мариинске приведут в порядок мультипарк по ул. Ленина, в Мариинском районе – хоккейную коробку в деревне 2-я Пристань, детские игровые комплексы в Малопесчанке и Белогородке, территорию мемориального комплекса в Суслово, места захоронения в Малом Антибесе, Раздольном, Благовещенке и Николаевке.

В Новокузнецком районе в этом году реализуют 5 проектов – детскую спортивно-развивающую площадку в селе Ильинка, парк для отдыха в поселке Кузедеево, спортплощадку в деревне Михайловка, парк им. Г.А. Ляхова в поселке Чистогорский, парк в селе Красная Орловка. Уже стартовали подготовительные работы, в августе начнется установка оборудования.

В Гурьевском округе в поселке Раздольный жители выбрали обновление хоккейной коробки, она будет готова в начале сентября. В Гурьевске оборудована спортивная площадка рядом со спортивной школой им. Б.В. Непомнящего – установлены воркаут-зона, уличные тренажеры, площадка для стритбола и баскетбола с резиновым покрытием. В Салаире на площадке между Дворцом культуры и Домом детского творчества в начале учебного года будет открыт автогородок. В селе Горскино завершается благоустройство территории памятника защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, который был воздвигнут в 1968 году.

В Тайге на территории парка «Юбилейный» для скейтеров и роллеров к празднованию 125-летия города будет открыта новая современная спортивная площадка.

В Промышленновском округе уже благоустроили хоккейный корт, 5 детских игровых, спортивных площадок. Будет установлено еще 3 детских площадки.

В Белове почти готова к открытию многофункциональная спортивная площадка со специальным несжимаемым мягким покрытием для игры в волейбол и баскетбол. Объект находится на территории школы № 8.

Всего за 3 года жители подали 421 заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. Победило 375 проектов: в 2019 году – 107 проектов, в 2020 было реализовано 142 проекта, в 2021 году было запланировано 126 проектов, будет реализован 141. Всего за 3 года на проекты жителей было направлено около 500 млн рублей, только в юбилейном году финансирование составит 200 млн рублей. По условиям конкурса регион оплачивает от 50 % до 90 % стоимости объекта, но не более 1,25 млн рублей на проект. Остальное – средства муниципалитетов, бизнеса и жителей.

С условиями конкурса, контактами организаторов, а также победителями предыдущих годов можно ознакомиться на сайте министерства финансов Кузбасса в разделе «Инициативное бюджетирование».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.