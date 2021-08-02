Детский сад «Радужная карусель» открылся в Рудничном районе Кемерова

Дошкольное учреждение комбинированного типа на 200 мест построено по нацпроекту «Демография». На возведение объекта выделено 380,7 млн рублей, в том числе 194,6 млн рублей – из федерального бюджета.

«С открытием «Радужной карусели» в Рудничном районе Кемерова полностью ликвидируется актуальная очередность детей от года до трех лет. Причем здесь будут заниматься и с особенными малышами, проводить реабилитацию детей-инвалидов с опорно-двигательными и ментальными заболеваниями. Это 19-й детский сад, который построен в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, еще 11 дошкольных учреждений сдадим до конца года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









В корпусе будут действовать 9 групп общеразвивающей направленности и 2 группы продленного дня для первоклассников. После уроков они смогут прийти в знакомую обстановку детского сада, пообедать, отдохнуть, поиграть, пока родители на работе. При необходимости педагоги помогут ребятам подготовить домашнее задание.

Для дополнительного образования детей в новом детсаду предусмотрены кабинеты шахмат, ментальной арифметики, современного краеведения, изостудия, фото-мультстудия, интерактивные комплексы для обучения финансовой грамотности. Для детей с особенностями развития оборудован зал ликотеки (игровой поддержки и психолого-педагогического сопровождения), кабинет логопеда.

В детском саду есть спортивный и музыкальный залы, бассейн. По запросу родителей для детей микрорайона будут организованы дополнительные платные услуги: синхронное плавание, хореография, балетная гимнастика, скорочтение, каллиграфия, подготовка к школе, коррекционная работа с детьми с особыми возможностями здоровья.

Малышам «Радужной поляны» организовали здоровое питание с приготовлением блюд на пару, что особенно актуально для аллергиков и детей с проблемами пищеварения. В детском саду установлен пароконвектомат и другое необходимое технологическое оборудование, отвечающее современным требованиям.

Для обеспечения безопасности смонтировано 25 камер внутреннего и наружного видеонаблюдения. Все входные двери и калитка оборудованы системой контроля учета доступа, запасные эвакуационные выходы – магнитными замками. Для подъема пищи и постельных принадлежностей в группы второго этажа имеются два грузовых лифта. Для малышей с ОВЗ смонтирован пассажирский лифт. Имеются автоматическая пожарная сигнализация с системой дымоудаления и подпора воздуха.

Прогулочные и физкультурная площадки оснащены травмобезопасным игровым и спортивным оборудованием и прорезиненным покрытием, которое легко пропускает влагу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.