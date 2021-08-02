В Кузбассе отмечается снижение количества вызовов скорой помощи и числа людей, обратившихся в поликлиники региона с признаками COVID-19.

«Можно сказать, что Кузбасс вышел на плато заболеваемости коронавирусом, во многом специалисты связывают это с массовой вакцинацией. На сегодняшний день в регионе привиты 55,2% подлежащего вакцинации населения — почти 684 тысячи человек, из них 195 тысяч — старше 60 лет. За прошлую неделю прививку поставили почти 40 тысяч кузбассовцев. 241 житель региона уже прошел ревакцинацию, это те, кто поставили прививки в декабре и сейчас усилили свой иммунитет. Нужно усиливать вакцинацию людей старшего поколения, чтобы защитить наиболее уязвимую для коронавируса возрастную категорию. Кузбасс имеет в наличии более 110 тысяч доз вакцины, важно, чтобы жители успели защитить себя перед сезоном простуд», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, для удобства пенсионеров, которые проводят лето на дачах, в Кемеровском муниципальном округе и Новокузнецком районе организовали выездные пункты вакцинации в садовые товарищества, дачники уже начали ставить прививки. Будет продолжена работа волонтеров здоровья, которые разъясняют людям старшего поколения важность вакцинации и помогают записаться в ближайший прививочный пункт.

Кроме того, в регионе продолжается обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Как доложила начальник управления кадров Инна Алферова, по состоянию на 30 июля прививку против коронавируса поставили более 49% государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти Кузбасса. Вакцинация в ведомствах продолжается.

Также было отмечено, что в новых разъяснениях министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня, «О вакцинации в трудовых коллективах» указано, что уважительными причинами для отказа от вакцинации являются противопоказания к прививке, подтвержденные медицинским заключением, и длительное отсутствие на работе (декретный отпуск). Наличие антител не является причиной для отказа от вакцинации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.