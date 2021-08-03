Продолжается голосование за присвоение столице Кузбасса звания «Город трудовой доблести». Окончательное решение примет президент России Владимир Путин.

«Благодарю всех, кто уже поддержал заявку на присвоение областной столице звания “Город трудовой доблести”. Кемерово заслужил это: жители города в годы Великой Отечественной войны не только проявили себя на полях сражений, но и поставляли на фронт оборонную продукцию, обеспечили бойцам надежный тыл. Оставить свой голос еще можно на специальной платформе закемерово.рф, чтобы трудовой подвиг кемеровчан был признан на уровне страны», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Поддержать инициативу губернатора о присвоении Кемерову звания «Город трудовой доблести» можно на платформе http://закемерово.рф.

Федеральное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Из Кемерова на фронт ушли более 60 тыс. горожан, более 17 тыс. из них не вернулись. Свыше 6000 кемеровчан награждены боевыми орденами и медалями. В городе было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов, на их основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных. К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Рабочие отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые «Катюши». Три крупнейших коллектива – коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимстрой») – были награждены орденами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.

Напомним, в 2020 году звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России было присвоено Новокузнецку. Во время Великой Отечественной войны в городе работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся с полей сражений.

Кроме того, 6 городов Кузбасса носят почетное звание региона «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. Напомним, региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. В 2021 году в него были внесены изменения, теперь почетное звание могут присваивать небольшим городам, расположенным в муниципальных округах и районах. На благоустройство мемориалов и прилегающих к ним территорий им выделяется 25 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.