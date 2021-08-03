Модернизация системы теплоснабжения в Прокопьевске: 12 устаревших котельных уже закрылись

За время подготовки к юбилею Кузбасса особое внимание в Прокопьевске – городе с самым большим в регионе количеством котельных – уделили модернизации системы теплоснабжения. Идет поэтапное избавление от старых и малоэффективных кочегарок. Уже закрыты 12 объектов, до конца текущего года перестанут коптить небо еще 7 старых котельных.

«К концу года число котельных в Прокопьевске снизится до 54. Потребителей переключают на крупные узловые фабрики тепла, которые модернизируются для повышения мощности. Переход от малоэффективных кочегарок к современным теплоисточникам улучшит экологическую ситуацию, уменьшит затраты на содержание, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни прокопчан. Уже более 100 тысяч жителей города заметили улучшения в этой сфере. В общей сложности, начиная с 2018 года, в модернизацию системы теплоснабжения Прокопьевска вложено около 600 миллионов рублей», – подчеркивает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

























Строительство

За 3 года в Прокопьевске в эксплуатацию сдано 52,7 тыс. кв. м жилья. Подготовлено 4 площадки для строительства 6 многоэтажек. Ключи от квартир получили 395 детей-сирот. По программе переселения с подработанных территорий и из аварийного жилья 734 семьи улучшили жилищные условия, в 2021 году обладателями новых квартир станут еще 788 семей. Полностью решить данный вопрос планируется к 2023 году.

Благоустройство

За время подготовки к 300-летию Кузбасса в городе преобразились 7 общественных пространств, отремонтировано 114 многоквартирных домов и 145 дворов. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уютные скверы появились в поселках Красная Горка и Ясная Поляна.

На средства гранта, полученного городом за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы», восстановлены объекты, хранящие память о героическом прошлом прокопчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Благоустроена территория в Молодежном парке, которая получила название «Аллея спортсменов». Ярким акцентом здесь стала первая в городе площадка для урбан-футбола. Приведен в порядок Тырганский парк – любимое место отдыха горожан. В разных районах города смонтированы новые детские игровые площадки.

По губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в ДК «Зенковский» полностью заменена кровля, обновлено покрытие дорожки на стадионе «Шахтер», капитально отремонтирован спортзал в гимназии № 72. В Зенковском парке появилась новая многофункциональная площадка с детским игровым комплексом. В юбилейном 2021 году на территории школы № 44 оборудована спортивная площадка, у Детской музыкальной школы №57 – «Музыкальный дворик».

Дороги и транспорт

Улучшения коснулись и дорожной сферы – обновлена объездная автодорога вокруг 10-го микрорайона и улицы Есенина, реконструирован проспект Ленина, заменено дорожное полотно на улице Комсомольской.

В период подготовки к 300-летию Кузбасса по губернаторской программе на 50 % обновлен парк общественного транспорта – в город поступило 64 новых автобуса и 11 трамваев. Автобусы адаптированы к сибирским погодным условиям, работают на экологичном топливе класса «Евро-5», оснащены цифровыми тахографами, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

ТОСЭР

В 2018 году Прокопьевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сегодня здесь зарегистрированы 11 резидентов, на предприятиях создано 991 рабочее место. До конца года планируется привлечь еще 5 резидентов, увеличив количество рабочих мест до 1200.

Самым перспективным резидентом является Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс». На открывшейся второй очереди завода будут работать 700 человек. На промышленной карте города также появились предприятия «Азот Майнинг Сервис» и «Взрыв-ресурс», где открыто 140 рабочих мест.

Здравоохранение

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2018 года на модернизацию Прокопьевской городской больницы направлено почти 250 млн рублей. Отремонтированы физиотерапевтическое, рентгенологическое, терапевтическое отделения, получено порядка 400 единиц оборудования.

Открыты централизованный операционный блок хирургического отделения Прокопьевской городской больницы и здание общей врачебной практики № 3. Поликлиника стала долгожданным подарком для жителей поселка Северный Маганак.

Позитивные изменения коснулись и отделения скорой медицинской помощи. В год оно обслуживает более 65 тысяч вызовов, хорошим подспорьем медикам стало поступление 9 новых автомобилей.

Образование

По губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтирована школа № 45. После модернизации она стала Городским ресурсным центром развития профессиональных компетенций по направлениям WorldSkills Juniors. Здесь открыты цифровые лаборатории, инженерные классы, лингафонные кабинеты, теле- радио- и издательский центры.

1 сентября 2021 года после реновации откроется школа № 71 в Ясной Поляне. Обновление образовательного учреждения стало подарком к его 55-летию, 300-летию Кузбасса и 90-летию Прокопьевска.

Кроме того, за последние годы в городе в учреждениях образования заменены 19 кровель, отремонтировано 7 спортивных залов, в 8 школах установили новое ограждение. Современное компьютерное оборудование и софт поступили в 29 объектов образования.

Культура

В рамках нацпроекта «Культура» проведена реконструкция Детской школы искусств № 10 им. А.И. Хачатуряна. Это образовательное учреждение входит в топ-50 лучших школ искусств России и признанно памятником архитектуры регионального значения.

После модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году открыта первая в городе модельная библиотека № 17 «Островок знаний».

Проект по созданию кинозала во Дворце культуры «Красная Горка» вошел в Федеральную программу поддержки кинотеатров в малых и средних городов. В 2019 году там открыт первый муниципальный кинозал на 46 мест.

Благодаря программе «Культура Кузбасса» новый облик приобрела Детская музыкальная школа № 57. По программе подготовки к 300-летию Кузбасса в Прокопьевском Драматическом театре проведен капитальный ремонт.

Спорт

С 2018 года в городе создано 20 новых спортивных объектов. Физкультурно-оздоровительная работа ведется в 180 организациях, активно развиваются 30 видов спорта. Более 6 тысяч спортсменов – обладатели золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия ГТО.

Значимыми событиями стали открытие Центра бокса им. Юрия Арбачакова, капремонт зала тайского бокса «Тайфун» в ДК шахтеров, реконструкция малого футбольного поля на стадионе «Шахтер» и установка воркаут-комплекса.

С 2018 года в Прокопьевске открыто 7 новых спортивных залов. На территории развлекательного центра «Солнечный» в 2020 году заработал новый скейт-парк.

В городе действуют 2 школы олимпийского резерва. Ребята занимаются плаванием, боксом, каратэ, тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, рукопашным и универсальным боем.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.