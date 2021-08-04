В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в юбилейном году 1 сентября откроют двери три школы. Начнут учебу в обновленных зданиях ученики школ № 2 в пгт Промышленная, № 32 в Белове и № 9 в Таштаголе. Учебные заведения уже оснащаются оборудованием, мебелью, навигацией.

«В Кузбассе идет разноплановая работа по созданию благоприятных условий для обучения детей. Особенно успешной стала программа капремонта «Моя новая школа». С 2019 года полностью обновили и сделали цифровой уже 21 школу, еще четыре ремонтируем в настоящее время. Реализация проекта была высоко оценена Правительством Российской Федерации, президент России Владимир Путин предложил на основе кузбасского опыта запустить в стране программу капитального ремонта, рассчитанную на пять лет», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По информации министерства строительства Кузбасса, продолжается работа с муниципалитетами по подготовке проектов капремонта, более 20 из них уже получили положительные заключения экспертизы. На обновление образовательных учреждений по программе из регионального бюджета ежегодно выделяется около 2,5 млрд рублей.

Как рассказал Сергей Цивилев, в этом году для безопасной транспортировки детей в школы приобретут 56 новых автобусов. Для работы в селах и малых городах по программе «Земский учитель» привлекли 35 молодых перспективных педагогов— это специалисты из Кузбасса и других регионов России, которые получат по миллиону рублей «подъемных».

В рамках подготовки к учебному году в школах завершается ремонт кабинетов для размещения центров допобразования «Точка роста». По нацпроекту «Образование» к новому учебному году в Кузбассе будут запущены еще 70 образовательных центров по направлениям «химия», «биология», «физика». Для углубленного изучения предметов в цифровых лабораториях установят современное оборудование и приборы для проведения опытов и исследований. Напомним, в настоящее время 70 Центров уже работают в регионе. По нацпроекту «Образование» еще 166 школ региона получили комплекты цифрового оборудования.

В четырех сельских школах Кузбасса по нацпроекту «Образование» идет ремонт спортивных залов. Школьники Новокараканской (Беловский район), Вагановской (Промышленновский округ), Новоподзорновской (Тяжинский округ), Попереченской (Юргинский округ) школ уже в новом учебном году смогут заниматься спортом в обновленных помещениях на современном оборудовании.

Завершается ремонт детских образовательных учреждений в Киселевске. На подготовку их к новому учебному году направили 20 млн рублей. Уже выполнен ремонт крыши на спортивном зале в корпусе начальной школы в поселке Карагайлинском Киселевского городского округа; в детском саду № 58 заменили деревянные оконные блоки на пластиковые. Завершается капитальный ремонт пищеблока и столовой в школе № 33. К началу учебного года все работы будут завершены. В рамках программы социального-экономического партнерства с промышленными предприятиями города отремонтирован детский сад поселка Ускат; идет ремонт фасада школы №16 – ровесницы города.

В Мысках косметический ремонт во всех образовательных учреждениях начался 1 июня. На сегодняшний день полностью завершены работы в 11 из 14 детских садах и в шести школах из 10. Кроме того, выполнен частичный ремонт кровли в школе № 3, детском саду № 3. В настоящее время аналогичные работы продолжаются в школе № 2. Одновременно проводится ревизия и промывка системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Почти 2 млн рублей будет направлено на создание кабинетов робототехники в детских садах №3 и №15, а также в Центре дополнительного образования. В Кузбассе в рамках нацпроекта «Образование» продолжается создание новых мест дополнительного образования детей. В этом году в новые кружки и секции смогут пойти более 28 тысяч кузбасских детей. Они будут работать по техническому, естественно-научному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому, художественному и физкультурно-спортивному направлениям.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.