На территории общеобразовательной школы поселка Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа в рамках нацпроекта «Демография» открылась спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Спорт высоких достижений начинается на детских и школьных спортплощадках, поэтому в Кузбассе стараемся развивать спортивную инфраструктуру. За время подготовки к 300-летию Кузбасса мы построим и отремонтируем 320 спортивных объектов, в том числе 20 крупных. Из них 12 спорткомплексов уже работают, еще восемь планируется ввести в эксплуатацию до конца года. При этом в шаговой доступности во всех муниципалитетах открываем стадионы, уличные тренажеры и другие объекты. Это 13-я спортивная площадка ГТО в Кузбассе, в 2021 году еще одна будет открыта в селе Атаманово Новокузнецкого района. Возможно, ребята именно из этих сел и поселков — будущие олимпийские чемпионы из Кузбасса», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На площадке размещено оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, уличные силовые и кардиотренажеры, зона воркаута с разноуровневыми турниками и рукоходами для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО для всех категорий населения, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Покрытие площадки выполнено из травмобезопасной резиновой плитки. На установку и оснащение направлено порядка 2,4 млн рублей.

По информации Минспорта Кузбасса, ранее площадки установили в Беловском, Мариинском, Таштагольском районах, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Топкинском, Яйском Прокопьевском муниципальных округах, пгт Верх-Чебула, Тисуль и Крапивинский.

В регионе взяли курс на развитие 3-уровневой системы подготовки спортсменов. Она начинается с дворовых площадок, доступных для каждого жителя региона. Следующий уровень — это физкультурно-оздоровительные комплексы, которые активно строят в области. И третья ступень — это профессиональные арены, где занимаются прошедшие профессиональный отбор спортсмены. Такие крупные объекты тоже активно строят и ремонтируют в Кузбассе.

В Кемерове идет строительство трех крупных объектов: «Кузбасс-Арены», крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом и многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами.

Многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» на 6 тыс. зрителей рассчитан на занятия 14 видами спорта. Предусмотрены волейбольное поле размером 18×9 метров с трибунами, 50-метровый бассейн на восемь дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, блок для занятий скалолазанием.

Возводить новый спорткомплекс в Рудничном районе Кемерова начали в мае 2020 года. Это одно-двухэтажное здание общей площадью почти 6 тыс. кв. м с ледовой ареной 60х30. Строительство идет в рамках областной госпрограммы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», финансирование составило более 458,7 млн рублей из консолидированного бюджета. СК планируют ввести в эксплуатацию в середине августа этого года. Спорткомплекс предназначен для занятий фигурным катанием и хоккеем с шайбой, здесь будут работать прокат коньков, универсальный и тренажерный залы, а также залы для занятий аэробикой, хореографией. Трибуны рассчитаны на 273 зрителей. Ежедневная пропускная способность комплекса — 812 человек.

Многофункциональный центр игровых видов спорта с теннисными кортами на Комсомольском проспекте площадью 7,9 тыс. кв. м будет состоять из двух блоков: одноэтажного здания крытого теннисного корта с универсальным залом общей физической подготовки и трехэтажного здания с физкультурно-оздоровительными комплексами, фитнес-центром, саунами, фито-барами и офисными помещениями. Также он включает два уличных корта для занятий теннисом. Здесь можно будет заниматься мини-футболом, волейболом. Единовременная пропускная способность центра — 232 человека.

Один из уже готовых крупных спортивных объектов — стадион «Шахтер» в Белове — капитально отремонтирован в 2018 году за счет внебюджетных средств. Сумма финансирования составила 36 млн рублей. На стадионе площадью более 42 тыс. кв. м размещены два футбольных поля, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, две волейбольные, одна баскетбольная и одна городошная площадки, теннисный корт, хоккейная коробка и спортивный городок.

На базе «Шахтера» проводят тренировки по хоккею с шайбой, футболу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, киокусинкай, каратэ, тайскому боксу, легкой атлетике. Стадион посещают 1300-1500 человек в неделю.

Профессионально спортом здесь занимается 81 человек: это команды по футболу и по хоккею с шайбой. Ежегодно проводятся соревнования разного уровня.

Зимой на территории стадиона для жителей микрорайона устанавливается елка и металлическая горка, строится зимний городок, прокладывается лыжня, появляется каток.

В 2018 году построили новое современное здание стадиона «Шахтер» в микрорайоне Бабанаково с универсальным спортивно-игровым залом для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Здесь есть зал тяжелой атлетики с современными тренажерами, трибуны для зрителей на 700 мест, две раздевалки, две душевые, кабинет врача, тренерская. Новые спортивные помещения дадут возможность для развития баскетбола и волейбола, мини-футбола, тяжелой атлетики.

Еще один популярный объект в Белове — спортивный комплекс «Электрон», отремонтированный в 2018 году в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». Финансирование составило 61 млн рублей.

Общая площадь СК — свыше 2 тыс. кв. м. Действуют легкоатлетический манеж площадью 1,5 тыс. кв. м, зал кикбоксинга занимает 233,9 кв. м, зал вольной борьбы — 100 кв. м, велобаза — 132,2 кв. м. Уличные трибуны рассчитаны на 2500 зрителей.

Более 1200 человек занимаются в СК «Электрон» легкой атлетикой, тайским боксом, вольной борьбой, боксом, шахматами, хоккеем с шайбой, велоспортом, танцевальным спортом, также здесь работает центр тестирования ВФСК ГТО. На базе спорткомплекса работает Детско-юношеская спортивная школа №2 имени Героя Советского Союза М.А. Макарова.

В Прокопьевске на средства частного инвестора построен многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Он находится на территории санатория «Шахтер» в экологически чистом районе – Зенковском парке. На первом этаже комплекса разместили боксерский ринг и тренажерный зал, душевые комнаты, детский игровой центр и раздевалку. На втором этаже находится уникальный зал-трансформер для различных игровых видов спорта. Огромная площадка высотой 9 м может превращаться в поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса.

Гости санатория и посетители спорткомплекса могут оставлять своих малышей под присмотром опытного воспитателя. В это время родители могут отдохнуть или потренироваться в любом из залов.

Новый спорткомплекс доступен не только для отдыхающих санатория, но и для горожан и гостей города. Также в новом спортивном объекте смогут проводить тренировки профессиональные спортсмены.

На территории Мариинска в микрорайоне спирткомбината работает физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Пищевик». Он оснащен современным оборудованием и доступен для инвалидов и маломобильных групп населения, в чаше бассейна расположены 4 дорожки по 25 метров. Ведутся индивидуальные занятия по плаванию с детьми от 3 до 6 лет и от 7 лет и старше. В учреждении функционирует также тренажерный зал, в котором проводятся индивидуальные занятия. ФОК пользуется популярностью у жителей Мариинска и других городов Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.