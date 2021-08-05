Врачи Березовского получили возможность оказывать населению ранее недоступные виды медицинской помощи

За время подготовки к юбилею Кузбасса в Березовском особое внимание уделили модернизации системы здравоохранения. В 2020 году возведено модульное здание врачебной амбулатории Барзасского отделения поликлиники № 1. Березовская городская больница получила 2 новых автомобиля для оказания круглосуточной медицинской помощи населению.

«Одна из важнейших задач – сделать качественную современную медицинскую помощь доступной для жителей всех населенных пунктов, в особенности малых городов и сел. За 1000 дней подготовки к юбилею Кузбасса в региональные больницы закуплено и установлено более 35 тысяч единиц современного медицинского оборудования. В Березовский поступили стационарный и передвижной флюорограф, два аппарата УЗИ, лор-установка и офтальмологическое оборудование для детской больницы. А хирурги-травматологи впервые получили артроскопическую стойку. Теперь они могут лечить различные повреждения суставов, ранее такую операцию местные жители могли сделать только в областном центре», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

















Строительство

За 3 последних года в Березовском введено в эксплуатацию 21 400 кв. м жилья, в том числе 70-квартирный жилой дом. Ключи от квартир вручены молодым и многодетным семьям, одиноким матерям, сиротам, специалистам угольных предприятий города.

На месте заброшенных зданий в поселках шахт Южная и Березовская построено 2 современных торговых центра, создано 13 рабочих мест. До конца года планируются к сдаче еще 2 объекта: торговый центр в р-не пр. Шахтеров, 21 и супермаркет в поселке Барзас. Это позволит создать 9 рабочих мест.

Образование

По губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтировано первое здание школы № 1. В марте 2021 года 925 ребят сели за парты в обновленных классах. В данный момент ведется капитальный ремонт второго здания.

Для углубленного изучения предметов в 5 школах города в рамках нацпроекта «Образование» оборудованы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

На территориях двух общеобразовательных учреждений оборудованы многофункциональные спортивные площадки и воркаут-комплексы.

Социальная защита населения

В рамках нацпроекта «Демография» в Центре социального обслуживания Березовского открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и горожан с ограниченными возможностями здоровья. Там люди могут проходить социальную реабилитацию, также для них организуют культурную программу.

ЖКХ и благоустройство

Построен и введен в эксплуатацию водопровод протяженностью 8,6 тыс. м в поселке Барзас. Теперь 2 тысячи жителей получают чистую питьевую воду.

По поручению губернатора Сергея Цивилева при содействии министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса проложено 400 м водопровода по улице Пушкина к земельным участкам, которые под частную застройку приобретают и получают на льготных условиях березовчане, в том числе многодетные семьи.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в Березовском благоустроено 6 общественных пространств. В том числе в этом году капитально отремонтирована аллея по ул. Кирова в поселке шахты «Березовская». Обновленная территория стала центром притяжения жителей всего города. Также отремонтировано 18 дворов.

По губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» установлена скейт-площадка на территории спортивно-оздоровительного центра «Атлант», детская площадка в поселке Барзас. В этом году в рамках проекта благоустроена территория в районе пр. Шахтеров, 21. При поддержке предпринимателей и предприятий города там установлена хоккейная коробка.

Для юных березовчан в разных районах города установлено 7 детских площадок. В этом году планируется поставить еще две.

Дороги и транспорт

За предпраздничные 1000 дней в Березовском отремонтировано 10,7 км автомобильных дорог местного значения. Заменены 3 остановочных павильона, установлено 2 светофора.

В 2021 году на дорогах частного сектора устанавливают 2 900 новых светодиодных светильников.

По губернаторской программе обновления транспорта Березовское автотранспортное предприятие получило 13 автобусов повышенной комфортности.

Культура

В детскую школу искусств поступили новые музыкальные инструменты, в том числе по нацпроекту «Культура» получено пианино.

Спорт

В рамках нацпроекта «Демография» для Комплексной спортивной школы имени Александра Бессмертных получен новый автобус и приобретено оборудование на сумму более 3 млн рублей. Обновление материально-технической базы позволит повысить качество и эффективность тренировок порядка 800 спортсменов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.