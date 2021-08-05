Накануне в областной столице на несколько часов сильный дождь сковал движение автотранспорта. В течение часа на город выпал месячный объем осадков, в связи с этим ливневая канализация работала с перегрузкой.

Из-за грозы в Кемерове наблюдались перебои с электричеством. Так, произошло аварийное отключение подстанции в Рудничном районе. Без электроэнергии, до устранения неисправностей, оставались 12 многоквартирных домов и 143 улицы частного сектора. Из-за непогоды была отключена подстанция на Кузнецком проспекте, без света остался район пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, улица Карболитовская. Временно прекратили движение трамваи и троллейбусы.

На улице Халтурина, 21Б в Кировском районе с ливнем не справилась крыша. Несколько квартир на последнем этаже затопило. Вода прорвала натяжные потолки, оставила разводы на стенах и залила пол.