Инновационные лаборатории создаются в рамках нацпроекта «Образование». Мастерские оснастят современным оборудованием, благодаря которому свыше 10 тысяч студентов смогут осваивать профессию на самом высоком уровне.

«Промышленности Кузбасса нужны профессионалы высочайшего класса. Сейчас мы создаем все возможности для их подготовки, чтобы молодежь училась в регионе и оставалась здесь работать. По нацпроекту “Образование” с 2019 года уже оборудованы 44 инновационные мастерские, в которых профподготовка проходит по стандартам Worldskills. К концу 2021 года в регионе будут функционировать 72 мастерские. Такая подготовка дает результаты: наши ребята продемонстрировали высокий уровень квалификации, в прошлом году сборная Кузбасса стала серебряным призером национального чемпионата “Молодые профессионалы”», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Высокотехнологичные кабинеты оборудованы в Кузбасском многопрофильном, Ленинск-Кузнецком политехническом, Новокузнецком транспортно-технологическом, Кузнецком индустриальном техникумах, Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кемеровском коммунально-строительном техникуме им. В.И. Заузелкова и Кузбасском педагогическом колледже. На проект выделено 277,4 млн рублей, в том числе 168,9 млн рублей – из федерального бюджета, 86,6 млн рублей – из областного и 21,7 млн рублей – из внебюджетных источников.

В каждом учебном заведении будут работать 4 мастерские различного профиля. Так, например, в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме ребята будут изучать промышленную робототехнику. Для этого в мастерскую закуплен комплект роботов-манипуляторов на 5 рабочих мест с имитацией реального производственного процесса и возможностью предварительной визуализации для оценки и контроля запрограммированного процесса.

Для студентов Кузнецкого индустриального техникума готовится мастерская по компетенции «Подземные горные работы» (электрослесарь подземный). С помощью специальных тренажеров ученики смогут визуализировать работу и получить навыки бурения взрывных шпуров, подземной разработки месторождений при проходке туннелей.

В Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум закуплены подовая печь и учебный банк в мастерские по направлениям «Кондитерское дело» и «Банковское дело». В четырех организациях будут работать мастерские «Электромонтаж». Также кузбассовцы смогут оттачивать навыки в сварочных технологиях, ландшафтном дизайне, эстетической косметологии, парикмахерском искусстве, флористике, рекламе, социальной работе, дошкольном воспитании и других направлениях.

Сейчас во всех 7 техникумах и колледжах завершаются работы по благоустройству мастерских. Первыми двери распахнут лаборатории Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума – открытие запланировано на конец августа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.