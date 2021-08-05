Современное диагностическое оборудование поступило в Кемеровскую, Тяжинскую и Мариинскую больницы

В Тяжинской районной больнице начал работу палатный рентгеновский аппарат. В Кузбасском клиническом фтизиопульмонологическом центре в Кемерове для диагностики туберкулеза закупили тесты T-SPOT ТВ. Новое оборудование появилось и в операционной гинекологического отделения Мариинской городской больницы.

«Мы продолжаем активную модернизацию сферы здравоохранения в Кузбассе. При этом в приоритете диагностическое оборудование, ведь заболевание, обнаруженное на ранних стадиях, вылечить значительно легче. Уже в текущем году в больницы Кузбасса поступило оснащение для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, маммографы, флюорографы. Оборудование, которое введено в строй сегодня в разных городах области, может проводить самые разные виды исследований. На его приобретение было направлено более 10,6 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств медучреждений», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.







Передвижной рентгенаппарат стоимостью 7 млн 800 тыс. рублей поступил в Тяжинскую районную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, средства направлены из федерального бюджета.

Аппарат предназначен для проведения широкого спектра исследований, подходит для использования в отделениях интенсивной терапии и реанимации, травматологии, в пунктах скорой помощи, приемных покоях и в больничных палатах для выполнения снимков нетранспортабельным пациентам.

«В связи с распространением коронавируса рентгенаппарат будет поставлен в красную зону больницы, чтобы исключить контакт возможных больных коронавирусной инфекцией со здоровыми людьми в общем кабинете рентгенографии», – рассказал главный врач Тяжинской районной больницы Денис Кузьмин.

В дальнейшем планируется использование аппарата в отделении интенсивной терапии и реанимации.

В Кемерове в лаборатории Кузбасского клинического фтизиопульмонологического центра запущен в работу новый иммунологический тест T-SPOT ТВ для диагностики туберкулеза. Проведение теста показано больным ВИЧ-инфекцией, детям, имеющим медицинские противопоказания к постановке кожных проб и другим категориям пациентов. Кемерово стал четвертым городом в Сибирском федеральном округе, где организовано исследование крови методом T-SPOT.ТB. Ранее тестирование начали проводить в Новосибирске, Омске и Барнауле.

На приобретение 42 комплектов, состоящих из 24 тестов и рассчитанных почти на тысячу исследований, из регионального бюджета было выделено более 2 млн 400 тысяч рублей.

Новое оборудование появилось и в операционной гинекологического отделения Мариинской городской больницы. Современный гистерорезектоскоп оснащен источником света, оптикой, гистеропомпой и видеосистемой. Все это позволяет провести точную диагностику, а при необходимости – оперативное вмешательство.

Гистерорезектоскопия (оперативная гистероскопия) – это малоинвазивный, но при этом высокоточный и высокоэффективный метод ранней диагностики и лечения внутриматочных заболеваний. Новый аппарат позволяет проводить комплекс малоинвазивных операций для удаления новообразований и лечения аномалий развития. Оборудование стоимостью 465 тысяч рублей больница приобрела за счет собственных средств.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.