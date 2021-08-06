7 августа в Кузбассе стартует чемпионат мира по парашютному спорту – Мондиаль – 2020. Соревнования планировались на прошлый год, но из-за пандемии были перенесены. Впервые в нем будут участвовать 550 спортсменов из 32 стран мира, в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки.

Мондиаль одновременно будет проходить на аэродромах «Кемерово-Северный» и «Танай». Эти площадки уже не раз принимали соревнования российского и международного уровней. Кроме того, общепризнанным в сообществе парашютистов считается, что «Танай» – это не просто лучшая дропзона в России, но и одна из самых технически обеспеченных и живописных в мире.

Чемпионат охватит 7 направлений парашютного спорта. В рамках «кемеровской» части мероприятия соревнования пройдут в классических дисциплинах парашютного спорта, где учитывается точность приземления в заданную зону. Задача спортсмена – отделившись от самолета и раскрыв купол, приземлиться в круг и попасть пяткой в мишень размером с двухрублевую монету. При попадании в цель датчик начинает издавать сигнал, извещающий о точном приземлении «в ноль». И все это происходит на глазах у зрителей.

На аэродроме «Танай» спортсмены будут соревноваться в 6 направлениях. Кроме того, исходя из необходимости соблюдения антиковидного протокола, соревнования разделили на две недели. Первая неделя охватит групповую акробатику, купольное пилотирование и скоростное падение. Вторая – артистические дисциплины, купольную акробатику и вингсьют-дисциплины.

Все направления уникальны. Например, в скоростном падении задача спортсмена – пролететь в заданном высотном промежутке с максимальной скоростью. Результаты чемпионов достигают 550 км/ч. В артистических дисциплинах спортсмены показывают как техническое, так и художественное мастерство.

Купольное пилотирование – самое зрелищное направление в парашютном спорте. Здесь спортсмены выполняют задачу, пролетая и задевая ногой водную гладь специального искусственного водоема – свуп-понда. Скорость спортсмена при этом достигает 170–180 км/ч.

В рамках чемпионата 15 августа на аэродроме «Кемерово-Северный» состоится мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ». Участников ждет масштабное авиашоу, выставка самолетов и вертолетов, воздушные шары и, конечно, прыжки с парашютом. Можно будет научиться укладывать парашют, прыгнуть в тандеме или в очках виртуальной реальности.

Также можно понаблюдать за прыжками лучших спортсменов мира, которые будут выполнять финальные прыжки на точность приземления. На глазах у зрителей определятся чемпионы, которые получат медали самого масштабного чемпионата в истории.

Будут работать спортивные площадки и активности как для взрослых, так и для детей: прыжки на батутах и занятия на полотнах, тренировки на спортивных батутах и фитнес, большая детская зона. На площадке организуют фудкорт и фудшоу, арт-квартал с магазином изделий ручной работы и мастер-классами, граффити-фестиваль.

Сопровождать действо будут живая музыка и выступления лучших кемеровских исполнителей. День завершит концерт с участием известных российских артистов – Найка Борзова, группы «Маша и Медведи» и Вани Дмитриенко.

Напомним, первый «НЕБОФЕСТ», который проходил в 2019 году, завершал чемпионат России. В этот раз фестиваль станет финалом чемпионата мира.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.