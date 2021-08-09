Сергей Цивилев оценил ход строительства домов, школы и детского сада в Юрге

В ходе рабочего визита в Юргу губернатор Сергей Цивилев проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов, а также жилых домов 2-го микрорайона. Глава региона встретился со строителями и будущими сотрудниками новых образовательных учреждений.

«Юрга очень хорошо расположена и спроектирована, у территории большой потенциал, и город очень изменился в лучшую сторону. Так, когда я приезжал год назад, здесь было чистое поле, сейчас активно застраивается новый микрорайон. Я зашел в почти готовый дом – какой там вид с балкона! Здесь работают одни из лучших строителей в Кузбассе – культура строительства хорошая, качество хорошее. Одну школу ремонтируем по программе «Моя новая школа». В рамках нацпроектов при федеральной поддержке строится целый образовательный комплекс для ребят – школа и детский сад на улице Тургенева. Необходимо строить, как для себя, чтобы было уютно, комфортно, чтобы с удовольствием шли в школу, тогда будет эффект от обучения. Дал поручение руководству города четко все принимать, контролировать все этапы строительства», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









На встрече с учителями глава региона отметил, что для педагогов школы организуют дистанционное обучение в рамках научного проекта «Вернадский», который реализует в Кузбассе Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Каждый учитель прослушает лекции в онлайн-формате.

2-й микрорайон до 2025 года будет включать 18 новостроек. Сейчас строители возводят стены и перекрытия кирпичного 60-квартирного жилого дома. Общий процент готовности составляет 60 %. Сдача планируется в декабре 2021 года, жилье здесь получат дети-сироты и люди, переехавшие из аварийных домов. В микрорайоне уже завершено строительство двух 35-квартирных домов, сейчас идут отделочные работы и благоустройство. Заселение первого дома запланировано на август, второго – до 15 сентября текущего года. На площадке идет закладка еще трех домов. Напомним, всего в Юрге в 2021 году возведут 25 тыс. кв. м жилья.

Детский сад на ул. Тургенева возводят по программе «Создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет» нацпроекта «Демография». Вместимость детсада – 220 мест, в том числе 60 ясельных. Финансирование составило 272 млн рублей, в том числе 113 млн из федерального бюджета, остальное – средства региона. Вторым объектом образовательного комплекса в Юрге стала школа на 550 мест, которая строится в рамках нацпроекта «Образование». Готовность составляет 42 %. Завершить строительные работы на обоих объектах Юргинского военного гарнизона планируется в конце 2021 года. Штатное расписание составит 130 специалистов, при этом в школе будут работать 60 человек, в детсаду – 70.

По губернаторской программе «Моя новая школа» идет капитальный ремонт СОШ № 14 по ул. Волгоградская, 3 на 960 учащихся. Уже закончены работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, уложена кровля. Помещения 2-го и 3-го этажей готовы под чистовую отделку, на первом этаже делают полы. Сейчас ремонтируют фасад здания, благоустраивают пришкольную территорию. Финансирование составило 145 млн рублей из регионального бюджета. Для ребят обновленная школа откроет двери в декабре 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.