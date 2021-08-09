9 августа, на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса подвели итоги работы Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса в июле 2021 года. За месяц специалисты ведомства зафиксировали от кузбассовцев 4972 сообщения (в июне их было 5067).

Кузбасс – единственный субъект Сибирского федерального округа, в котором ответы получили все 100 % обратившихся к органам власти в соцсетях. Уровень удовлетворенности жителей ответами за месяц вырос на 1 % и составил 98 %.

Регион сохранил первое место в Сибири и по скорости реакции на обращения жителей. При этом по сравнению с предыдущим месяцем время ответа сократилось еще почти на 23 минуты и составило 1 час 10 минут. Самые оперативные территории – Междуреченск, Юрга, Прокопьевск, Мариинский район, Осинники.

«То, что Кузбасс вышел на лидирующие позиции, свидетельствует о доверии жителей, которое мы должны оправдать реальными делами. Формат соцсетей позволил наладить взаимовыгодное сотрудничество: представители власти получают оперативную и достоверную информацию и решают проблемы людей на местах. Такие высокие результаты – это вклад каждого муниципалитета в общую работу региона по обратной связи с жителями. Подчеркиваю, что ответы людям должны быть в приоритете, ведь именно для них мы работаем», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов, по-прежнему основным каналом коммуникации жителей с органами власти являются официальные аккаунты соцсети «ВКонтакте», зафиксирован рост сообщений во всех соцсетях адресно к губернатору. Лидерами по количеству сообщений на 1000 человек населения в июле оказались Осинники, Кемерово, Анжеро-Судженск.

Рейтинг тем, с которыми обращаются жители, стабильно возглавляют «Дороги» (827 сообщений), «Благоустройство» (695 сообщений), «Соцзащита» (672 сообщения), «Мусор/свалки» (567 сообщений), «ЖКХ» (450 сообщений), «Здравоохранение» (384 сообщения).

Через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» за июль поступило 11020 сообщений. В этом канале коммуникации стабилен интерес пользователей к вопросам социальных выплат на детей и вакцинации от коронавируса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.