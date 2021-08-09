Почти 700 кузбасских специалистов пройдут обучение по нацпроекту «Культура» в 2021 году

562 работника культуры Кузбасса уже прошли повышение квалификации по федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». До конца года еще 109 человек пройдут переподготовку.

«Мы создаем в Кузбассе культурный кластер мирового уровня. В рамках нацпроекта “Культура” в нем предусмотрены культурно-образовательный, театрально-концертный и музейно-выставочный комплексы. Это учреждения совершенно иного формата и работать в них должны профессионалы высочайшего класса: вокалисты, хореографы, искусствоведы, музыканты. Знание новых технологий в культурной среде нужны и сотрудникам сельских клубов, библиотек, концертных залов, музыкальных школ, в которых к 300-летию Кузбасса обновили оснащение. Только новые подходы и креативные идеи помогут увлечь культурой молодежь, помочь развитию ее творческого потенциала», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.







Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» – это инновационная система профессионального роста работников культуры и искусства в современных условиях без прерывания рабочего процесса. С каждым годом учреждения культуры Кузбасса все активнее включаются в проект. За 2019 год квалификацию повысили 233 специалиста, в 2020 году – 437, в текущем году уже 671 работник культуры получит новые знания и навыки.

Обучение проходит как по творческим направлениям, так и по методической работе, основам управления в сфере культуры, организации мероприятий. В 2021 году работники культуры Кузбасса смогут освоить 49 образовательных программ.

Занятия проходят на базе пяти Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, в том числе при Кемеровском государственном институте культуры, где обучение прошло 163 слушателя; Краснодарском государственном институте культуры (137 человек); Дальневосточном государственном институте искусств (10 человек); Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (127 человек); Московской государственной академии хореографии (125 человек).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.