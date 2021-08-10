10 августа губернатор Сергей Цивилев и председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова обсудили подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

«У вас большая зона ответственности, необходимо соблюдать все меры противоэпидемической защиты и при этом обеспечить возможность проголосовать всем избирателям. Важно, что проголосовать сейчас можно не только на своем участке. Если, к примеру, человек находится в другом городе, он может обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, подать заявление на портале Госуслуг или через МФЦ», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказала Светлана Демидова, на территории Кузбасса будет проходить 19 избирательных кампаний, основные – выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. Будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках. По всем уровням выборов на сегодня выдвинуто более тысячи кандидатов, из них 43 – в Государственную Думу. Выдвижение закончилось, регистрация идет полным ходом, завершится 18 августа.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Кузбассе числится 1 953 057 избирателей. Обеспечивать организацию и проведение выборов будут избирательная комиссия Кузбасса, 46 территориальных избиркомов, две комиссии муниципальных образований – в Кемерове и Новокузнецке, 1695 участковых избирательных комиссий.

Для голосования оборудуют 1379 помещений, в том числе в 635 образовательных учреждениях, в 463 учреждениях культуры, в больницах и иных учреждениях здравоохранения разместят 57 участков, в помещениях ООО «РЖД» – 7, в домах отдыха и санаториях – 5, на вокзалах – 3, в СИЗО – 2, в иных административных зданиях – 207.

Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором приняли решение для безопасности избирателей в условиях 3-й волны пандемии проводить голосование в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября 2021 года.

Голосование на участках будет проходить с 08:00 до 20:00 часов. Избирательные бюллетени находятся под круглосуточной охраной все 3 дня, из стационарного ящика для голосования они незамедлительно перемещаются в сейф-пакет 17 и 18 сентября 2021 года по окончании голосования.

Голосование на дому также будет организовано с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов. Используются переносные ящики для голосования с последующим бесконтактным перемещением избирательных бюллетеней в сейф-пакет.

В связи с пандемией избирком Кузбасса закупил средства индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все избирательные участки. Жители будут пользоваться одноразовыми масками, перчатками и шариковыми ручками, также участки обеспечат антисептическими средствами для обработки рук и поверхностей, бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

До конца августа все помещения для голосования проверят с участием сотрудников МЧС и МВД.

46 территориальных и 818 участковых избирательных комиссий оснастят средствами видеонаблюдения. Прямая трансляция начнется 17 сентября и завершится только после подсчета голосов. Она будет доступна в штабе общественного наблюдения на базе Общественной палаты на ул. Ноградская, 3 – там установят 8 экранов. Для соблюдения требований безопасности можно будет прийти по предварительной записи.

Во всех помещениях для голосования в период проведения трехдневного голосования будут установлены видеорегистраторы для обеспечения сохранности избирательной документации.

232 избирательных участка оснастят стационарными рамками – металлодетекторами. На всех остальных избирательных участках сотрудники полиции будут иметь ручные металлодетекторы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.