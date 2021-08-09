В преддверии отопительного сезона кузбассовцам привозят уголь, в том числе и пайковый. С 2020 года льготное топливо получают шахтеры, которые вышли на пенсию после ликвидации предприятия. Раньше они такого права не имели. На законодательном уровне социальную несправедливость преодолели по инициативе депутата Госдумы Дмитрия Исламова. Накануне он встретился с жителями села Андреевка. Слово – Анастасии Подоляко.

Сергей Комаров отработал на шахте «Волкова» 12 лет, ушёл на пенсию за 3 года до закрытия предприятия. По старому закону право получать пайковый уголь он не имел. На покупку топлива каждый год уходило по 20 тысяч рублей. Сейчас семейный бюджет заметно экономится.

Похожая ситуация была и у троюродного брата Сергея – Олега. Он 17 лет трудился проходчиком. Потом шахта закрылась. И бесплатный уголь бывший шахтёр начал получать только 2 года назад.

Долгое время льгота распространялась только на работников, которые вышли на пенсию до ликвидации или приватизации предприятия. Эту проблему шахтёрских городов в 2019 году озвучил депутат Госдумы Дмитрий Исламов.

С 2020 года список получателей пайкового угля расширился. Только в Кузбассе право на бесплатное топливо получили более 5 тысяч человек. Качество привозимого «чёрного золота» автор законопроекта проверяет лично.

По нормам, для проживающих в частном доме положено 7, 8 т угля. Если коммунальная квартира с печным отоплением – 2,6 т. Внести свою фамилию в список льготников можно в отделении «Соцугля».

Автор: Анастасия Подоляко