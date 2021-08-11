Новый пятиэтажный дом, состоящий из двух корпусов, сдан в поселке Инской Беловского городского округа. Строительство проводилось в рамках реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«В новостройку переедут 87 семей, жилье которых пострадало от бачатского землетрясения 2013 года и признано непригодным для сейсмоусиления. Этот дом выполнен из прочного железобетона и рассчитан на колебания земной коры до 8 баллов, люди могут жить без опасений за свою жизнь даже на пятом этаже. Это уже третий дом, который в Кузбассе сдается по госпрограмме для сейсмически опасных регионов страны. На строительство объекта направлено более 240 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В одно-, двух- и трехкомнатных квартирах площадью от 37 до 68 кв. м выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна, электросчетчики, приборы учета горячей и холодной воды.

Дом построен в микрорайоне с хорошо развитой инфраструктурой. В шаговой доступности – общеобразовательная школа № 16, на территории которой в этом году построена новая спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол, детский сад № 60, две больницы, продуктовые магазины, остановки общественного транспорта, парк «Приморский».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.