В практике кузбасских хирургов время от времени прибавляются уникальные случаи работы с очень тяжелыми пациентами, вес которых значительно превышает норму. Один из рекордсменов решил поделиться своей историей с Кристиной Ореховой.

Недавно врачи областного центра помогли женщине убрать живот, который был ниже голени. Для процедуры пришлось даже мастерить специальный каркас и совершенствовать инструментарий. Операция длилась 7 часов. Женщина весила 207 кг.

Роман Филяев весил 217 кг, пока не решил изменить свою жизнь. До этого около 14 лет он питался фастфудом и выпечкой. Растущий вес провоцировал лень и малоподвижный образ жизни. Работа водителем тоже не способствовала сжиганию съеденного. Болели суставы, были проблемы с уровнем сахара. Даже на третий этаж подняться мог только с двумя передышками.

За первый месяц после операции Роман потерял 24 кг. С рекомендациями специалистов перешёл на сбалансированное питание. Спустя 2 недели впустил в жизнь и физические нагрузки – плавание.

При этом часто от людей с лишним весом можно услышать, что причиной всего являются гормоны. Но, по свидетельству специалистов, 80% пациентов имеют нормальный гормональный профиль работы большинства эндокринных желёз. Более того, гормональные изменения происходят уже на фоне увеличения массы тела.

Одной из причин ожирения может быть расстройство пищевого поведения – когда человек «заедает» свои эмоциональные проблемы.

При этом никто, кроме самого человека, эти проблемы не решит. Но есть те, кто готов помочь. Главное – решиться обратиться за помощью.

Автор: Кристина Орехова