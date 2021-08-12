В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия.

Напомним, в марте текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В соответствии с ней на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета в регион направят 6,6 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей – до конца 2021 года. Почти 1,6 млрд уже поступило в Кузбасс.

«К 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тысяч тонн, это минус 21,5 % от уровня 2017 года. Одно из важнейших направлений в реализации этой цели – перевод города на электротранспорт. Из 2,2 млрд рублей, которые выделены Кузбассу в 2021 году по нацпроекту «Экология», свыше 1,3 млрд рублей пойдут на обновление общественного транспорта и улучшение инженерной инфраструктуры. До конца года в Новокузнецк поступят 20 новых трамваев и 19 троллейбусов, это будет самое масштабное за последние 20 лет обновление городского электротранспорта, первая партия поступит уже в конце октября. Напомню, что сейчас федеральный проект “Чистый воздух” реализуется только в Новокузнецке, но мы ведем работу по включению в проект областной столицы», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2021 году продолжатся работы по газификации частного сектора столицы южной агломерации региона. В рамках нацпроекта «Экология» 331 млн рублей направят на строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального, Кузнецкого районов Новокузнецка. Ожидаемый эффект – снижение выбросов печного дыма на 11,33 тыс. тонн.

Также на 2021–2022 годы запланировано переключение потребителей угольной Куйбышевской котельной на теплоисточник Центральной ТЭЦ, в результате тепло будут получать 150 тысяч человек. Это позволит сократить выбросы на 2,53 тыс. тонн.

Промышленными предприятиями Новокузнецка запланировано 14 мероприятий, направленных на внедрение новых технологических решений для пылегазовых очистных сооружений и т. д. В целом на природоохранные мероприятия промышленные предприятия Новокузнецка в текущем году направят 1,917 млрд рублей собственных (внебюджетных) средств.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, благодаря принимаемым в рамках реализации нацпроекта мерам выбросы загрязняющих веществ в воздух в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились на 11,4 % за счет промышленных предприятий (при плане в 5 %).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.