Сергей Цивилев проверил готовность к учебному году новой школы с бассейном в Тайге

В ходе рабочего визита в Тайгу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил школу № 160, построенную в рамках нацпроекта «Образование». На реализацию проекта из консолидированного бюджета было направлено 841,9 млн рублей.

«Это новый уровень школ в Кузбассе, она возводилась по индивидуальному проекту, созданному кузбасскими специалистами. Строители выполнили свою задачу в срок, с достаточно высоким уровнем качества. С 2012 года ученики этой школы вынуждены были ездить на уроки в другой район города, потому что здание постройки 1953 года просто начало рассыпаться. Ребята учились в две смены. Ежегодно на их перевозку к месту учебы из бюджета города выделяли миллион рублей. Чтобы решить эту проблему, в 2019 году мы включили строительство нового образовательного учреждения в стратегию развития региона до 2035 года и сегодня вводим в эксплуатацию современную школу на 330 мест с бассейном. Здесь есть все, чтобы дети были счастливы и с удовольствием занимались. Эта школа должна войти в топ-10 лучших школ Кузбасса, все основания для этого есть. Наши дети достойны получать образование на высоком мировом уровне в любом населенном пункте. Тогда они будут оставаться в родном регионе и работать для его развития», – сказал в приветственном слове Сергей Цивилев.







Трехэтажное здание новой школы выполнено по современному проекту с витражными окнами и частично стеклянными стенами. Учебный корпус и бассейн соединены теплым переходом. В холле устроен атриум (внутренний дворик с естественным солнечным освещением), в центре которого расположена лестница на второй этаж с зонированием пешеходных и посадочных зон. Пространство можно использовать для сборов, лекториев, собраний, фотографирования.

Просторные рекреации и коридоры оснащены мягкими диванами, аудио- и видеоаппаратурой. На первом этаже расположена шахматная студия с классическими наборами, ростовыми напольными шахматами и шашками, настенными магнитными фигурами.

Образовательное учреждение будет работать по принципу школы полного дня: первая половина дня – учебная, после окончания уроков – кружки, секции, выполнение домашних заданий, проектная и исследовательская деятельность.

В учреждении организован медицинский блок, состоящий из процедурного, прививочного и кабинета врача. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программы «Доступная среда» установлен лифт. В школьной столовой на 180 посадочных мест учащиеся и сотрудники в течение дня смогут получать полноценное комплексное питание, пользоваться буфетом. На втором этаже кроме учебных кабинетов и административной зоны устроен кабинет для отдыха учителей. В кабинетах информатики во внеурочное время будет работать кружок робототехники.

Современный актовый зал на 205 посадочных мест с гримерной, костюмерной, с полноценной сценой даст возможность проводить общешкольные и городские родительские собрания, мероприятия, семинары, конференции.

Спортивный зал расположен на втором и третьем этажах здания. С третьего этажа через витражи можно наблюдать за происходящим на спортплощадке. Во время проведения соревнований, в том числе городского и областного уровней, здесь организуют зону для болельщиков. Оборудована и уличная спортивная площадка на территории школы. В рамках сотрудничества с муниципалитетом на ней планируют проводить спортивные соревнования по всем видам спорта, устраивать городские турниры и праздники. Бассейн даст возможность обучать школьников водным видам спорта, заниматься аквааэробикой, лечебной физкультурой, проводить соревнования по плаванию, сдавать нормативы ГТО.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.