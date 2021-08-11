Молодые профессионалы из Кузбасса готовятся показать свои умения на национальном чемпионате WorldSkills Russia. В сборную вошли 45 участников, которые победили в своих компетенциях на региональном этапе. С некоторыми из них пообщалась Анастасия Подоляко.

Спроектировать будущее здание с нуля и вписать его в существующий ландшафт для Юлии не составляет труда. И во время съёмок она это доказала. Перед девушкой был только генеральный план строения и задание: соблюсти стиль модерн. Не прошло и 20 минут – на листке появился примерный чертёж, как этот дом мог бы выглядеть.

Юлия представляет Кузбасс в компетенции «Архитектура». Помимо чертежа, ей предстоит сделать макет здания, подготовить проектную документацию и защитить свою работу. На всё это даётся только двое суток. Поэтому подготовка идёт каждый день.

Савелий в мастерскую ходит, как на работу, – на 8 часов 5 дней в неделю. Сейчас он в 11-ом классе и уже представляет Кузбасс в номинации «Кирпичная кладка. Юниор». Первый раз взял в руки мастерок всего год назад, и первые серьёзные успехи уже есть. Сейчас оттачивает навык и, самое главное, скорость.

Кипит работа и в другой мастерской. Даниилу на чемпионате нужно будет облицевать плиткой 4 стены. Разумеется, аккуратно, точно и сохраняя рисунок образца.

В прошлом году сборная Кузбасса завоевала «серебро» на национальном чемпионате. Нынешние участники проводят все свое время у станков, плит, с карандашом в руках или за компьютерами, чтобы 29 августа привезти из Уфы ещё одну командную медаль в копилку региона.

Автор: Анастасия Подоляко