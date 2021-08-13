Все работы на объектах, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проходят многоступенчатый контроль, в том числе со стороны учреждений федерального уровня.

«Ремонт дорог в Кузбассе — это часть комплексной работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. Так, за время подготовки к 300-летнему юбилею во все муниципалитеты было распределено 1205 новых экологичных автобусов, часть из которых поступила в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Главная цель нашей работы — комфорт и безопасность кузбассовцев, поэтому особое внимание уделяется качеству выполненного дорожного ремонта. В случае несоответствия все недостатки подрядчики будут устранять за свой счет», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Для контроля качества укладки верхнего слоя дорожного покрытия образцы асфальтобетона взяты на 10 объектах в Кемерове, где уже завершен ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это переулок Клубный, улицы Мирная, Заузелкова, Мартемьянова, Механизаторов, Пчелобаза, Муромцева, Ишимская, Шахтерская и Горноспасательная.

Как отмечают в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, качество и соответствие асфальтобетона нормативам проверяется в специализированной лаборатории. Вырубка контрольных образцов асфальта производится под контролем специалистов управления дорожного хозяйства и благоустройства. Оставшиеся после вырубки отверстия в асфальте подрядчик должен восстановить в кратчайший срок. Гарантия подрядных организаций на все выполненные работы – 5 лет.

Всего в областной столице в рамках дорожного нацпроекта в этом году запланирован ремонт 24,7 км дорожного покрытия на 25 участках в разных районах города.

В Новокузнецке дороги проверили представители ФКУ «Сибуправтодор» и Управления дорожно-коммунального хозяйства. Особое внимание комиссия уделила качеству ремонта дорожного полотна и соблюдению технологических требований к устройству тротуаров. В том числе были взяты отборы проб готового. Также специалисты проверили наличие и актуальность ведения исполнительной документации. Было выявлено несколько незначительных замечаний, которые уже устраняют подрядные организации.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта в Новокузнецке в нормативное состояние приведут 14 участков общей протяженностью более 8 км. Эти работы выполнены более чем на 80%, уже готовы восемь объектов. Сейчас подрядная организация укладывает верхний слой на улице Чекалина и приступает к установке бордюров. На этой неделе работы начнутся на мосту, соединяющем Центральный и Заводской районы.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт 11 участков автомобильных дорог межмуниципального и областного значения, в том числе Кемерово — Анжеро-Судженск, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Томск — Мариинск, Кемерово — Промышленная, Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол, обход Новокузнецка, Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Общая протяженность объектов составляет 61,2 км, работы планируется завершить в течение августа.

Напомним, в 2021 году на ремонт дорог в Кузбассе направлено 5 млрд 680 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. На эти средства будут приведены в соответствие нормативам безопасности 102 дорожных объекта и 16 объектов безопасности дорожного движения.

Для справки. С начала 2019 и до конца 2021 года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кузбассе построено и отремонтировано 784 км дорог. Из них за 1000 дней подготовки к 300-летию – 615 км. До конца юбилейного года будет отремонтировано еще 169 км. Для сравнения, в 2015-2017 годах отремонтировано и построено всего 254 км дорог.

В 2022 году планируется отремонтировать 149 км дорог, в том числе 106 км региональной сети, 26 км в Кемеровской и 17 км в Новокузнецкой агломерациях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.