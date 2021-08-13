Прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилева пройдет 25 августа с 19:00 до 21:00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Десятка» и «Россия 24», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк». Глава региона ответит на вопросы жителей области.

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Задать вопрос можно через цифровую платформу «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Все желающие могут голосовать за те вопросы, которые являются, по их мнению, самыми важными. На вопросы, которые наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит в ходе прямой линии. Ответы на остальные вопросы будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».

Работает многоканальный телефон колл-центра: 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.