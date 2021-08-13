Новый спортивный комплекс с ледовой ареной открылся в Кузбассе

13 августа губернатор Сергей Цивилев принял участие в открытии нового спортивного комплекса «Сосновый» в Рудничном районе Кемерова, а также осмотрел новое здание лицея № 89 на Радуге.

«Кузбасс активно застраивается, только на этой неделе мы проверяли уже готовые и строящиеся объекты в Анжеро-Судженске, Белове, Мариинске, сегодня вводим в эксплуатацию новый спорткомплекс в Кемерове. В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов. В строительство объекта вложено 458 миллионов рублей из консолидированного бюджета», – отметил на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Название для ледовой арены придумали жители города. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография» и региональной госпрограммы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014–2024 годы».

На первом этаже «Соснового» расположены 3 входные группы: для посетителей, спортсменов и персонала, оборудованы 4 раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, инвентарные, мастерские и технические помещения. На втором этаже размещены административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал с раздельными раздевалками, буфет.

После торжественного открытия Сергей Цивилев побывал на показательной тренировке воспитанников спортшколы олимпийского резерва № 6 по хоккею с шайбой, посмотрел показательные выступления фигуристов СШОР, пообщался со спортсменами, обсудил условия тренировок, планы на будущее.

















Еще одним пунктом посещения стал дополнительный двухэтажный блок начальной школы на 300 мест в лицее № 89. Строительство уже завершено, сейчас идет установка оборудования. Заканчиваются работы по благоустройству территории, установлены детская площадка и уличные тренажеры, в заключительной стадии готовности площадка для спортивных игр, беговая дорожка.

«Рудничный – один из самых активно застраивающихся районов Кемерова, здесь много молодых семей, и важно обеспечить их местами в школах и детсадах. Еще в 2019–2020 учебном году в лицее № 89 при проектной мощности здания в 800 человек при односменной работе перекомплект составлял 88 %, поэтому было принято решение строить дополнительный блок. Новая начальная школа станет одной из самых современных. В каждом классе установят интерактивные доски, мультимедийное оборудование. Для всестороннего развития ребенка здесь будут работать различные кружки и секции. В лицей уже зачислено 200 первоклассников, всего в новом блоке с 1 сентября в две смены начнут учиться 600 ребятишек с 1 по 4 класс», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

На первом этаже нового здания расположены вестибюль с гардеробными ячейками для каждого класса, помещение охраны, спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми, снарядной, комнатой инструктора, комнатой уборочного инвентаря, два кабинета иностранных языков, а также блок учебных помещений для первых классов, двух спален, игровой для группы продленного дня.

На втором этаже находятся блок учебных помещений для учеников 2-4 классов, кабинеты информатики, эстетического воспитания, психолога и логопеда, серверная, учительская с зоной для подготовки учебного материала.

Объект возведен в рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», финансирование составило 265,5 млн рублей, в том числе более 238,9 рублей из областного бюджета, 26,5 млн рублей – из муниципального.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.