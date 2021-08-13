Четыре кузбасских маршрута вышли в финал Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив. Всего из 192 представленных на конкурс проектов в финал вышли 66 маршрутов.



Эксперты анализировали соответствие средств размещения, питания и организации досуга требованиям современного путешественника, разнообразие впечатлений и целевой аудитории, востребованность и популярность маршрута, потенциал развития и наличие точек роста и различных услуг и сервисов, интеграцию культурного и природного контекста в маршрут.



Кузбасс в финале конкурса представляют Наталья Айларова с турмаршрутами «Дети тайги» и «Живые горы» и Наталья Паршикова с проектами «Кузбасс в сердце» и «Коренные народы Кузбасса».



Проект «Коренные народы Кузбасса» позволяет ознакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Кузбасса – телеутов и шорцев. В программу включены мастер-классы, выступления творческих коллективов, угощение блюдами национальной кухни, живое общение с носителями культуры.



Брендовый маршрут «Кузбасс в сердце» рассчитан на 4 дня и включает экскурсии по Кемерову и Новокузнецку, посещение музеев-заповедников «Томская Писаница», «Красная горка» и «Кузнецкая крепость», угольного разреза и другие локации.



Маршрут «Живые горы» – это путешествие на юг Кузбасса, в Горную Шорию. Туристы смогут увидеть такие достопримечательности, как Шорский национальный парк, горы Мустаг и Курган, Монумент Золотая Шория, а также посетить Музей этнографии и природы Горной Шории и Музей-заповедник Трехречье, увидеть Карчитский замок – древние скалы, напоминающие средневековые замки.



Этномаршрут «Дети тайги» – это путешествие на юг Западной Сибири. Участникам предлагают погрузиться в магию вековой тайги, узнать традиции, мифы, попробовать кухню коренного народа Горной Шории – шорцев.



Сейчас финалисты могут в течение 3 месяцев дорабатывать свои проекты в акселераторе совместно со своей командой. На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».



Всего от Кузбасса на конкурс было зарегистрировано 11 туристских маршрутов и 37 участников региональных команд. Маршруты представляют весь Кузбасс: с севера («Мариинск купеческий») до юга (Горная Шория и Междуреченск). Виды маршрутов также очень разнообразны: это и сплавы, и пешие походы, познавательные и оздоровительные туры и другие.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.