Кузбассовцы готовятся к зиме – приобретают уголь. Пайковое топливо привозят и шахтёрам-стажистам, которые вышли на пенсию после ликвидации предприятия. Ранее они были лишены этой льготы. Вернуть заслуженное право помог законопроект, автором которого стала группа депутатов Государственной Думы, в том числе представитель Кузбасса Дмитрий Исламов. Как работает программа, узнавала Арина Мерлова.

Николай Черкасов больше 10 лет проработал на шахте «Ягуновская». Получил стаж и ушёл на заслуженный отдых. Построил дом, хорошим подспорьем был пайковый уголь. На некоторое время уехал жить в Германию. А когда вернулся в родной Кузбасс, узнал, что бесплатное топливо больше ему не положено.

Ежегодно, чтобы приобрести уголь, Черкасовы платили около 30 тысяч рублей. Похожая картина была и у семьи Кулаковых. Глава семейства больше 30 лет посвятил себя угледобывающей отрасли. Вспоминает: когда лишился пайкового топлива, почувствовал несправедливость. Полжизни провел под землёй и, как выяснилось, даже льготу не заработал.

14 марта 2019 года в первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о расширении круга получателей пайкового угля. Его разработала и внесла группа народных избранников, среди которых – представитель Кузбасса Дмитрий Исламов. Суть заключалась в восстановлении права на получение бесплатного топлива шахтёрам-стажистам, которые вышли на пенсию после ликвидации предприятия.

На сегодняшний день в Кузбассе пайковое топливо получают 13 тысяч шахтёров-стажистов. Из них более 5 тысяч восстановили своё право после принятия законопроекта. Внести свою фамилию в список льготников можно в отделении «Соцугля».

Автор: Арина Мерлова