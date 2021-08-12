Совсем скоро 1 сентября. И родители школьников уже озабочены подготовкой к новому учебному году. Мы же, в свою очередь, спешим рассказать про место, где вы можете приобрести всё от А до Я, угодив и строгим требованиям учебных заведений, и детям, у которых есть свои пожелания касаемо внешнего вида и того, что будет лежать в рюкзаке.

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Автор: Кристина Орехова