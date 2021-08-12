Его пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Когда и где поднимать голову вверх, чтобы увидеть звездопад, знает Дарья Пономарёва.

Школьники из гимназии №71 пришли на экскурсию в планетарий при КемГУ, чтобы познакомиться с Солнечной системой. Уже через несколько часов они тоже смогут поделиться сокровенными мыслями с падающей звездой.

Увидеть метеоритный ливень в планетарии не получится. Для этого нужно выезжать за город. Но здесь можно посмотреть запись.

На звездопад днём гимназистам позволяет посмотреть техническое оснащение планетария. Многие загадывают желания уже здесь. А во время путешествия в обсерваторию можно увидеть небо глазами астрономов. Рассмотреть его не помешала даже пасмурная погода. Остаётся надеяться, что ночному звездопаду она тоже не повредит.

Метеоритный дождь – событие ежегодное. Оно начинается 17 июля и завершается только 27 августа. Во время пика потока можно увидеть до 110 метеоров в час, то есть 1–2 в минуту.

Их возникновение не случайно. Каждый год планета Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые оставила комета Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы попадают в атмосферу, сгорают и оставляют очень яркие, красивые, зрелищные треки.

Наблюдать звёздное шоу в городе помешают фары и уличное освещение. Но уже в 20–30 км от мегаполиса при ясной погоде можно будет увидеть небо, которое хотя бы на миг поможет поверить в чудо.