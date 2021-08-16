Продолжается прием вопросов кузбассовцев на прямую линию губернатора Сергея Цивилева. На цифровой платформе «Кузбасс онлайн» жители могут не только обратиться к губернатору, но и голосовать за самые актуальные, по их мнению, вопросы. Список вопросов для прямой линии будет сформирован по итогам голосования.

Самые популярные темы обращений в настоящее время – здравоохранение и качество оказания медпомощи, сфера коммунальных услуг, состояние дорог, экологические вопросы и газификация, транспорт, а также переселение из аварийного жилья и с подработанных территорий.

Чтобы проголосовать за вопросы, которые прозвучат в ходе эфира, необходимо зайти на платформу kuzbass-online.ru, пройти по ссылке «Прямая линия губернатора Сергея Цивилева» и поставить «лайк» под самыми актуальными сообщениями. Проголосовать или оставить свой вопрос могут только зарегистрированные пользователи.

Задать интересующий вопрос можно также, обратившись на многоканальный телефон колл-центра: 8 (3842) 900-399.

Колл-центр принимает вопросы в будние дни: до 24 августа – с 14 до 17 часов, в среду, 25 августа, – с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Если вопрос не прозвучит в эфире, ответ будет направлен на указанный адрес.

Напомним, на самые актуальные вопросы глава региона Сергей Цивилев ответит во время прямой линии, которая пройдет в среду, 25 августа, в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Десятка» и «Россия 24», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк» с 19:00 до 21:00. Ответы на остальные вопросы будут опубликованы на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.