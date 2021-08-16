16 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с распространением коронавируса за прошедшую неделю. При дальнейшем снижении числа заболевших будет рассмотрен вопрос о возвращении еще 200 «ковидных» коек для оказания плановой медицинской помощи.

Как отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, число заболевших коронавирусом в Кузбассе стабилизировалось, но нельзя исключить ухудшение ситуации в сентябре. Это связано с тем, что многие сейчас возвращаются из отпусков, с дач, дети и студенты выйдут на занятия. Регион готовится к любому развитию эпидемиологической ситуации. Сейчас сокращается число коек в «красных» зонах, но при необходимости их снова оперативно перепрофилируют под ковидных пациентов. Одним из самых эффективных способов борьбы с новой коронавирусной инфекцией остается вакцинация.

По данным регионального Минздрава, на сегодня первой аппликацией привито 60,3 % от подлежащего вакцинации населения – 746 тысяч кузбассовцев, из них старше 60 лет – 205 тысяч человек. На сегодняшний день только треть населения «60+» вакцинировано.

Алексей Цигельник подчеркнул, что в стране сохраняется высокая смертность от ковида, в Кузбассе еженедельно от этого заболевания умирают 35–40 человек. В основном это люди пожилого возраста. При этом, к сожалению, число вакцинированных пожилых снижается. Если в июле в неделю вакцинировались 15–12 тысяч человек, то за прошлую неделю прививки поставили всего 4 600 кузбассовцев старше 60 лет.

На сегодняшний день в регионе в наличии имеется около 100 тысяч доз вакцины, продолжают работать свыше 300 пунктов вакцинации, часть из которых – круглосуточные. Узнать адрес и режим работы ближайшего прививочного кабинета можно на сайте Минздрава Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.