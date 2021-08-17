Программа социальной газификации стартовала в Кузбассе

Под социальную газификацию в Кузбассе попадают 5 740 домовладений в Кемерове, Новокузнецке и Юрге, а также части сел Новокузнецкого района, Кемеровского, Юргинского и Топкинского округов.

«Президент России Владимир Путин дал поручение бесплатно газифицировать дома в тех населенных пунктах, где уже есть центральный газопровод. Благодаря этой программе Кузбасс сможет до 2022 года провести догазификацию потребителей в 20 населенных пунктах. А значит, меньше станет копоти и сажи от печных труб, что позволит сделать еще один шаг в работе по улучшению экологии», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









В ближайшее время представители муниципальных штабов по газификации и газораспределительных организаций проведут поадресный опрос граждан и составят поадресные планы.

Внутреннюю сеть газопотребления от границы земельного участка к дому и внутридомовое газовое оборудование собственник будет оплачивать сам. При этом стоимость монтажа будет зависеть от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий домовладельца. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование и выполнить проект под ключ, стоимость работ будет регулироваться государством.

Для участия в программе социальной газификации помимо технической возможности для подключения необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом и землю.

Контролировать исполнение заявок по Кузбассу будет региональный штаб газификации на основании сводного плана-графика догазификации граждан. Документ размещен на сайте Минпромторга Кузбасса.

Как подчеркивают в региональном Минпромторге, бесплатное подключение граждан до границ земельного участка не приведет к росту тарифов. Изменение цен на газ будет проходить только в соответствии с инфляцией и в установленном законом порядке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.