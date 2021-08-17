7 июля президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основным вопросом стало социально-экономическое развитие Кемеровской области. Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года была утверждена в марте. Общий объем финансирования составляет 55,2 млрд рублей, из них за счет федерального бюджета – 51,3 млрд.

«Президент неоднократно подчеркивал необходимость оперативной реализации мероприятий программы социально-экономического развития, принятой по его поручению. В опубликованном перечне указано, что все мероприятия программы будут обеспечены финансированием. Нам удалось получить столь нужную Кузбассу федеральную поддержку, конечная цель которой – качественные положительные изменения в жизни кузбассовцев. Поэтому контроль за исполнением программы будет постоянным», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В соответствии с перечнем поручений Правительство Российской Федерации совместно с Правительством Кузбасса должно в полном объеме обеспечить финансирование мероприятий, включенных в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Президент поручил завершить работы по реконструкции левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа в 2021 году. Также в 2021 году должны начаться работы по строительству автомобильной дороги в обход города Кемерово.

Правительству Кузбасса по согласованию с Минэкономразвития России для диверсификации экономики поручено заключить с угледобывающими предприятиями соглашения об инвестициях в отрасли экономики региона, не связанные с добычей угля, энергетикой, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Это также будет способствовать реализации поручения президента о создании в Кузбассе к 2026 году не менее 40 тысяч новых рабочих мест в неугольных отраслях экономики.

До 15 сентября Правительству РФ необходимо представить президенту предложения по модернизации международного аэропорта Кемерово им. А.А. Леонова, включая реконструкцию взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Правительству РФ совместно с Государственной Думой поручено до конца 2021 года внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие продление срока существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в монопрофильных муниципальных образованиях Кузбасса до 2030 года, а также продление для резидентов этих территорий налоговых льгот в виде права на уплату пониженной ставки страховых взносов до 2024 года. При этом возможность сохранить статус резидента ТОСЭР должна предоставляться, если численность работников таких организаций в результате реализации нового инвестиционного проекта превысила 20 % среднего количества работников всех организаций муниципалитета.

Также Правительство РФ должно обеспечить возможность заключения между ОАО «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений.

С учетом ранее данных поручений необходимо принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе для обеспечения вывоза угля в восточном направлении.

Кроме того, Минэнерго России совместно с ПАО «Газпром» поручено обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.