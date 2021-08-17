Председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова сообщила, что процедура регистрации кандидатов и политических партий завершена. Сегодня проводится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между кандидатами и политическими партиями.

Выборную кампанию в Кузбассе можно охарактеризовать как высококонкурентную. В регионе зарегистрировано 40 кандидатов в депутаты Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам. Также принимать участие в выборах будут 14 политических партий.

Эфирное время и печатные площади по жеребьевке политическим партиям и кандидатами будут предоставлены на телевизионных каналах «Россия (Россия-1)», «Российский информационный канал «Россия – 24», «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс», «10 канал», на радиоканалах «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Радио «Кузбасс-FM» и в газете «Кузбасс».

Процедура жеребьевки предусмотрена выборным законодательством для обеспечения участникам избирательного процесса равных условий проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. Политические партии и зарегистрированные кандидаты смогут размещать в эфире предвыборные материалы и проводить совместные агитационные мероприятия.

По итогам жеребьевок составлены протоколы и графики по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Ознакомиться с ними можно в газете «Кузбасс» и на официальном сайте Избирательной комиссии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.