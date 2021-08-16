В Крапивинском районе прошёл первый в Кузбассе межрегиональный конкурс актуального искусства из металлолома «Железное кружево». В нем приняли участие мастера из Кемерова и Новосибирска. О тех, кто делает прекрасное, казалось бы, уже из ненужных вещей – Арина Мерлова.

Из хобби – в дело всей жизни. Игорь Андрющенко начал заниматься ковкой, чтобы заработать. В итоге сейчас в копилке мастера – десятки, если не сотни, самых различных изделий. Например, этих сов сделал на «Железных кружевах». Кстати, за спиной у него уже не один конкурс. Говорит: даже в Италию и во Францию зовут. Пока ищет себе единомышленника в кузбасских кругах.

Конкурс прошёл на аллее Интернационалистов или, как она больше известна местным жителям — «Планете Железяк». Все арт-объекты здесь – дело рук умельца Анатолия Поротова. Качели, фигуры животных и людей. Он создавал их годами, украшал родной Зеленогорский. И не только его. Кузнец известен и за пределами Кузбасса.

Железный конь, мельница, цветы. В своей работе кузнецы используют вторичное сырье – детали и запчасти. В прямом смысле – дарят им вторую жизнь, долгую и красивую. Кстати, все фигуры, изготовленные на конкурсе, остались в Крапивинском округе.

Параллельно с «Железными кружевами» прошел фестиваль «Истоки». Музыкальные коллективы исполнили песни, своё творчество продемонстрировали и мастера декоративно-прикладного искусства. Национальные куклы, украшения телеутов, живопись, изделия из керамики, пряники, расписанные вручную… Зеленогорский стал точкой притяжения для людей совершенно разных профилей. А объединяет их одно – любовь к творчеству.

Автор: Арина Мерлова