Уборочная кампания зерновых культур стартовала в Кузбассе

К обмолоту раннеспелых яровых и озимых культур приступили селяне Беловского и Новокузнецкого районов, Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского, Топкинского, Тяжинского, Юргинского и Яшкинского округов.

«В прошлом году Кузбасс намолотил почти 1,3 млн тонн зерна, в этом ожидаем не меньшего урожая. Наша стратегическая задача – выйти на 3 млн тонн в год. Мы должны не только полностью обеспечивать свои потребности в зерне, но и экспортировать продукцию в другие регионы и за рубеж. Ежегодно возвращаем земли в сельхозоборот, ставку делаем на повышении урожайности, для этого развиваем производство удобрений, внедряем новые технологии в сельском хозяйстве», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.













По информации Минсельхоза Кузбасса, в регионе скошено 16 тыс. га, намолочено 48,7 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 30,9 ц/га. Самые высокие темпы уборки на данный момент показывает Промышленновский округ – там обмолотили 4,5 тыс. га полей. По урожайности лидирует Кемеровский округ с показателем 40,1 ц/га.

Всего в эту уборочную аграриям предстоит убрать почти 598 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых – 47,7 тыс. га. Уборку традиционно начали с обмолота ячменя, гороха, озимых ржи и пшеницы. Впереди – уборка масличных культур с площади 120 тыс. гектаров, картофеля и овощей с площади почти 9 тыс. га. При благоприятных погодных условиях завершить работы аграрии планируют в конце второй декады октября.

Кроме того, в Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Топкинском, Юргинском, Яшкинском округах и Новокузнецком районе продолжается уборка озимых технических культур. Обмолочено почти 6 тыс. га озимой сурепицы, намолочено 6,2 тыс. тонн, средняя урожайность составила 10,3 ц/га.

Хозяйства начали выходить на посев озимых культур под урожай 2022 года: лидирует Крапивинский округ с показателем 2,4 тыс. га (посеяны озимые рожь и сурепица), в Тяжинском округе посеяно около 1 тыс. га озимой ржи.

Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Скошено трав на площади 101,8 тыс. га, заготовлено почти 122,3 тыс. тонн сена (96,3 % от необходимого), 256,4 тыс. тонн сенажа (74,3 %).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.