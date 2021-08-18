Сергей Цивилев: Все новые автобусы, поступившие в Кузбасс, вышли на маршруты

В Кузбассе завершено масштабное обновление автопарка. За период подготовки к 300-летию в рамках губернаторской программы в регион поступило 1205 автобусов. Всего на новый транспорт было направлено свыше 7 млрд рублей.

«В Кузбассе проводится комплексная работа по развитию транспортной инфраструктуры. Так, благодаря масштабному поступлению во все муниципалитеты новых современных экологичных автобусов парк автотранспортных предприятий обновился на 60 %. В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в регионе отремонтируют в этом году около 160 км дорог, в город Кемерово по этому нацпроекту уже поступило 40 автобусов. Важно, что работа по обновлению автопарка будет продолжена, к примеру, до конца года в Новокузнецк по национальному проекту «Экология» поступит новый электротранспорт – 20 трамваев и 19 троллейбусов. Конечная цель всех преобразований – комфорт и безопасность людей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







Как рассказал глава региона, 719 автобусов поступили в муниципалитеты по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2024 годы. Из них 157 автобусов междугородного назначения, 193 пригородных и 369 – городских. 341 городской автобус, работающий на компримированном природном газе, вышел на дороги Новокузнецка.

Исполнен заключительный муниципальный контракт на поставку в Кемерово партии из 105 городских полунизкопольных автобусов НефАЗ. Транспорт вышел на маршруты областной столицы.

Новые автобусы отвечают всем современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров. Установлены системы отопления и пожаротушения, электронная система информирования пассажиров, оборудование системы оплаты проезда. Общая вместимость салона – 84 человека с учетом размещения инвалидной коляски, в автобусе 31 посадочное место.

Для удобства посадки-высадки пассажиров в передней и средней части салона низкий уровень пола, что особенно важно для пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми. Производитель техники позаботился и о водителях: автобусом удобно управлять за счет эргономичности элементов управления, новой панели приборов, современных наружных зеркал. Транспорт работает на газомоторном топливе – компримированном природном газе, отвечающем экологическим требованиям «Евро-5».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.