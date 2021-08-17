Ежедневно кузбасские инженеры трудятся на производстве, чтобы обеспечить шахтёров необходимым оборудованием, конструируют системы пылеподавления при добыче угля. С теми, кто создает безопасные условия шахтового производства, общалась Арина Ворфоломеева.

Разработка системы подавления пыли и изготовление фильтровальной техники, а также кропотливая работа над изготовлением форсунок — небольших устройств с отверстиями, которые распыляют жидкости под давлением – над созданием этих сложных конструкций каждый день трудятся инженеры. Перед ними стоит одна задача – сделать угольную промышленность в регионе безопасной.

Предприятие уже не в первый раз получает государственную поддержку. Для компании были выделены средства на сертификацию новой продукции и получение патентов. В этом году сумма финансирования составила 500 тысяч рублей.

Сегодня «Системы промышленной безопасности» сотрудничают сразу с несколькими шахтами Кузбасса. Специалисты утверждают: из-за того, что иностранные аналоги находятся длительное время в пути и стоят значительно дороже, такое производство просто необходимо в шахтерском крае.