На платформу «Кузбасс онлайн» и в колл-центр поступило уже более тысячи обращений. Чтобы вопрос успели задать все желающие, губернатор Сергей Цивилев принял решение перенести прямую линию на четверг, 26 августа.

Напомним, на самые актуальные вопросы глава региона Сергей Цивилев ответит во время прямой линии в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Десятка» и «Россия 24», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк» с 19:00 до 21:00. Ответы на остальные вопросы будут опубликованы на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Задать вопрос можно прямо сейчас через цифровую платформу «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении после регистрации. При регистрации нужно указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. После этого вы сможете задать вопрос, нажав на соответствующую кнопку. Нужно описать проблему и четко сформулировать вопрос, а также обозначить адрес (название населенного пункта, улицы), где произошла описываемая ситуация. В обращении недопустимо использование нецензурной лексики. Задать вопрос нужно одним сообщением. Если заявитель уже задавал похожий вопрос, он может быть отклонен.

Если вопрос не прозвучит в эфире, заявитель все равно обязательно получит ответ в течение 2 недель после прямой линии. Будет направлено письмо на электронную почту, также ответ разместят в личном кабинете на платформе «Кузбасс онлайн».

Обращения также принимает многоканальный телефон колл-центра – 8 (3842) 900-399. В будние дни до 25 августа можно будет задать свой вопрос с 14 до 17 часов, в четверг, 26 августа, – с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.