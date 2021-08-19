По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Краснобродскую городскую больницу поступил цифровой маммограф, в Гурьевскую районную больницу – комплекс суточного мониторирования. Общая стоимость оборудования – 13,1 млн рублей.

«Оборудование, поступившее в больницы региона, позволяет врачам проводить раннюю и более точную диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают лидирующие позиции по причинам смертности в России и в Кузбассе. Сейчас специалисты смогут назначать лечение вовремя и предотвращать тяжелые последствия. Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности качественной медицины жителям малых городов. В 2021 году по этой программе мы закупим более 400 единиц оборудования», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый цифровой маммограф позволит специалистам Краснобродской больницы выполнять по 2000 исследований в год. Это обеспечит 100 % охват женщин округа в возрасте старше 40 лет. Аппарат оказывает минимальное лучевое воздействие на пациентку, а врачу дает широкий спектр возможностей для работы с изображениями: увеличивать, приближать, рассматривать в различных проекциях. Прежде исследование молочных желез здесь проводили с применением рентгеновской пленки. Такие снимки имели высокий риск погрешности, были малоинформативны и выдавались в единственном экземпляре.

Гурьевская районная больница благодаря программе модернизации получила аппарат суточного мониторирования. Комплекс предназначен для автоматического измерения артериального давления и частоты пульса с возможностью регистрации и расчета дополнительных параметров, характеризующих физическую активность, гемодинамику и состояние стенок центральных артерий. Преимущества нового аппарата – максимальная точность измерений, высокая помехозащищенность и низкий уровень шума при работе, что важно для нормального сна пациента и комфортного измерения артериального давления. Кроме того, прибор имеет возможность хранения записей для дальнейшего мониторинга и анализа данных.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.