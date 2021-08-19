Муниципальный центр управления (МЦУ) – это аналог Центра управления регионом на муниципальном уровне. Основная цель создания МЦУ в территориях – организовать эффективную работу с сообщениями жителей в соцсетях.

Специалисты МЦУ, как и специалисты ЦУР Кузбасса, работают с системой «Инцидент Менеджмент». Ежедневно к ним поступает более сотни сообщений от жителей. Модераторы их обрабатывают, анализируют, передают в работу профильным подразделениям, а также контролируют время ответов и качество решения проблем.

«ЦУР Кузбасса оказывает коллегам техническую, организационную и методологическую поддержку. В результате совместной работы удалось улучшить качество ответов жителям через соцсети и сократить время ответа до 39 минут. Опыт ранее созданных МЦУ показал, что специалисты на муниципальном уровне оперативно находят источники проблем и разрабатывают дорожные карты по их устранению. Кроме этого, они создают механизмы ускоренного решения для часто повторяющихся сообщений», – поделился опытом руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.

Кемеровский МЦУ – это уже третий в Кузбассе городской центр по работе с сообщениями жителей, которые поступают через соцсети. Напомним, ранее МЦУ открылись в Междуреченске и Топках.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.