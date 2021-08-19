Синоптики Кемеровского гидрометцентра уточнили информацию о предстоящем похолодании.

Прогнозируется понижение температуры в ночные часы до +3… +8 °С. А если будет ясно, возможен и минус!

При этом специалисты отметили, что август в этом году порадовал теплом. С начала месяца резких контрастов температур не наблюдалось.

Синоптики уверены: лето в Кузбассе не заканчивается. Согласно предварительным прогнозам, в начале следующей недели ожидается жара. Теплый воздух с Урала будет постепенно охватывать Сибирь.