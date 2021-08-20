6040 кузбасских семей получили материальную помощь на подготовку детей к школе

В Кузбассе завершилась ежегодная региональная акция «1 сентября – каждому школьнику». С 20 июля по 20 августа на специальных ярмарках многодетные семьи могли обменять на одежду, обувь, школьные товары сертификаты номиналом 5 или 10 тысяч рублей (если в семье воспитываются четверо и более школьников).

«В этом году мы увеличили финансирование акции. За счет областного бюджета 6040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32 миллиона 386 тысяч рублей. Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам. Торговля будет организована с соблюдением противоэпидемических мер», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.













Время и место проведения школьных базаров жители могут узнать на сайтах муниципалитетов.

Помимо акции «1 сентября – каждому школьнику» в городах и районах прошли благотворительные школьные базары муниципального уровня для нуждающихся семей, не попавших под критерии областной акции. Средства на материальную поддержку этой категории кузбассовцев выделены из местных бюджетов. Кроме того, адресную спонсорскую помощь родителям школьников оказывали предприятия и предприниматели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.