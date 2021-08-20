Помогай играючи!

4 сентября в Новокузнецке пройдут традиционные «Помогай-игры», организованные Центром социальных программ РУСАЛа.

Это благотворительные соревнования, участники которых отправляются в городской квест, а по пути выполняют интеллектуальные и творческие задания и делают добрые дела.





Цель акции в этом году – помочь волонтёрскому движению «Адресная помощь». Активисты движения поддерживают людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Собранные на играх средства будут направлены на создание пункта безвозмездного проката мобильных пандусов и инвалидных колясок. Так маломобильные горожане получат доступ к оборудованию, которое поможет сделать их жизнь проще и разнообразнее.

Командные соревнования стартуют в 11:00. А в 12:00 в Парке Приключений (ул. Спартака, 5/1) откроются «нескучай-площадки». Здесь всех желающих ждут локации с творческими мастер-классами, ярмарка поделок и сладостей, аквагрим, розыгрыш призов и много других активностей для всей семьи.

Чтобы принять участие в «Помогай-играх», нужно собрать команду до пяти человек и сделать благотворительный взнос (400 рублей с человека, дети до 14 лет участвуют бесплатно).

Регистрация команд продлится до 31 августа по ссылке: https://forms.gle/ueRo2sjikuW9srRW9

Важно! В день проведения игр командам потребуется доступ в интернет и транспорт для перемещения по городу (автомобиль, велосипеды, самокаты).

Подробности можно узнать в новокузнецком подразделении ЦСП. Куратор акции – Марина Бессонова, тел. 8-913-137-04-65.

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