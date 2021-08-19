Дата совсем молодая — праздник был утверждён лишь 2 года назад. В Кемерове состоялись конференции, акции и квизы. На одном из арт-пространств побывала Арина Ворфоломеева.

Трёхчасовая программа насыщена разными форматами. Сначала – квест. Это «побегушка» по разным этапам: кто быстрее и лучше выполнит задание. Все задания, конечно, связаны со знанием географии.

А еще – викторины, фотовыставка, мастер-класс по рисованию 3D-ручкой, массовая игра в «Города» и, конечно же, призы для самый активных. Самым желанным выигрышем была пицца, за которую боролись сразу несколько команд.

Гости праздника проверили свои знания по географии, узнали новые факты из истории родного края и своей страны. На территории арт-пространства работали площадки с настольным хоккеем и зоны для отдыха.

Еще одно событие, которому посвятили праздник в этом арт-пространстве, – предстоящий День Государственного флага Российской Федерации. Кемеровчане стали участниками тематического квиза.